Gemeenten nemen veiligheidsmaatregelen rond stembureaus

In tientallen gemeenten houden handhavers op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen toezicht bij de stemlokalen. Hoewel er op 29 oktober geen grote problemen worden verwacht, bereiden gemeenten zich toch voor op mogelijke onrust, mede naar aanleiding van recente incidenten bij gemeentehuizen.

Daarom worden onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet om te surveilleren bij de stembureaus.

Het ANP sprak met circa tweehonderd gemeenten over hun voorbereidingen. De meeste geven aan dat ze de verkiezingen op vergelijkbare wijze organiseren als voorgaande keren.

Zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen

Gemeenten als Amsterdam, Wassenaar en Alblasserdam melden dat zij zowel zichtbare als onzichtbare beveiligingsmaatregelen hebben getroffen, zonder in detail te treden. Venray zet handhavers in om “zichtbaar aanwezig te zijn voor personen met mogelijk ongeoorloofde bedoelingen”. Beverwijk heeft op enkele locaties extra beveiliging geregeld, maar maakt niet bekend om welke locaties het gaat.

In Den Bosch kunnen leden van het stembureau bij problemen een surveillancedienst inschakelen. In Den Helder bezoeken agenten en handhavers preventief de stemlocaties.

De Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen houden extra ondersteuning achter de hand voor het geval er zich incidenten voordoen bij of in het stemlokaal. Ook Valkenswaard houdt de veiligheid bij stem- en telpunten nauwlettend in de gaten, mede vanwege recente onrust bij andere gemeentehuizen.

Sittard-Geleen kiest voor een andere aanpak en zet in op onzichtbare beveiliging om spanningen of provocaties te voorkomen. Wat deze aanpak precies inhoudt, wordt niet toegelicht. In Borsele zijn eveneens extra maatregelen van kracht, al zijn die volgens de gemeente een overblijfsel uit de coronaperiode en niet gerelateerd aan recente incidenten. “We merken dat de samenleving verhardt en dat er vaker sprake is van onvrede of agressie richting medewerkers,” aldus de gemeente, die handhavers laat patrouilleren langs de stemlocaties.

Voorafgaand aan de verkiezingen ontvingen gemeenten een dreigingsanalyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

De afgelopen weken was het onrustig bij gemeentehuizen in onder meer Amersfoort, Doetinchem, Hoorn, Houten, Uithoorn en Bronckhorst, veelal in het kader van protesten tegen immigratie en de opvang van asielzoekers.