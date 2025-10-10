Kabinet werkt aan actieplan om stations veiliger te maken

Het kabinet wil de sociale veiligheid op stations in Nederland vergroten. Vooral donkere plekken, leegstaande ruimten, gebrekkige verlichting en een tekort aan toezicht maken dat reizigers – en in het bijzonder vrouwen – stations als onveilig kunnen ervaren, zeker in de avonduren.

Daarom werkt het kabinet samen met NS, ProRail en andere partners aan het programma ‘Stationsdeals’, dat zich richt op plekken waar de situatie het meest urgent is. Voor deze aanpak is een budget van twintig miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer toezicht door BOA’s

Met het Actieplan ‘Een veilig station; altijd voor iedereen!’ wordt maatwerk geleverd voor prioriteitsstations, geselecteerd op basis van onder meer incidentregistraties, medewerkerssignalen en lokale input. In een Stationsdeal kunnen bijvoorbeeld extra (camera)toezicht, meer toezicht door BOA’s of veiligheidsteams op drukke tijden en betere verlichting op perrons, tunnels en aanlooproutes zijn opgenomen. Ook wordt gekeken naar het verwijderen van struiken voor meer overzicht en het stimuleren van winkels die ’s avonds langer open blijven. Het initiatief sluit aan bij andere recente maatregelen, zoals extra cameratoezicht door ProRail, inzet van bodycams, en een verhoging van boetes voor zwartrijden.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu): “Je moet je veilig kunnen voelen in het OV. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet altijd en niet overal. Sommige reizigers vermijden bewust het OV omdat ze zich onveilig voelen op stations en bang zijn lastig gevallen te worden. Ook zien we dat OV-medewerkers vaker fysiek en verbaal bedreigd worden. Dat is onacceptabel. De grens is bereikt. Stations moeten veilige plekken zijn, een fijne plek voor zowel reizigers als medewerkers.”

Incidenten nemen toe

Uit onderzoek blijkt dat het aantal incidenten op stations toeneemt, waaronder fysieke en verbale agressie richting OV-medewerkers. Vooral de veiligheid van vrouwen is vaak onvoldoende: vorig jaar kregen 55 stations een cijfer lager dan 6 voor het veiligheidsgevoel na 19.00 uur, een stijging ten opzichte van 50 stations in 2023. Sociaal onveilig gevoel houdt reizigers, vooral vrouwen, vaker uit het OV. Ook medewerkers signaleren toenemende agressie, waarbij het aantal gemelde incidenten sinds 2020 met ruim 60% is gestegen.

Het actieplan is ingebed in de bestaande brede aanpak van het ministerie van IenW om de veiligheid in het OV te verbeteren, waaronder het uitbreiden van cameratoezicht, bodycams, en het verbeteren van bevoegdheden van BOA’s. Ngo’s, gemeenten en vervoersbedrijven werken samen aan pilotprojecten en structurele verbeteringen, waarbij het regionale en lokale karakter van de veiligheidsopgaven centraal staat. Zo wil het kabinet stations veiliger maken voor alle reizigers en medewerkers, dag en nacht.