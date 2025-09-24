Explosies ontwrichten levens, nazorg schiet tekort

Slachtoffers van explosies bij woningen zien hun leven vaak compleet ontwricht raken blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Niet alleen de directe bewoners, maar ook buren worden getroffen: huizen worden onbewoonbaar, werk kan maandenlang niet worden uitgevoerd en veel mensen durven hun eigen straat niet meer op.

Volgens experts blijft de hulp vanuit de overheid en andere instanties ernstig tekortschieten. De toename van het aantal explosies betekent ook dat er steeds meer onschuldige slachtoffers bij komen, vaak buiten hun eigen schuld om. Naast materiële schade raken velen in de schulden, raken ze hun baan kwijt of worden zelfs dakloos. Ook de psychische impact is groot; herstel blijkt vaak jaren te duren.

Angst- en slaapproblemen

Na een explosie moeten veel bewoners hun huis verlaten, soms voor maanden. Sommigen zitten tijdelijk in hotels, anderen komen op straat te staan of krijgen te maken met moeizame communicatie met woningcorporaties. Het verlies van het eigen huis maakt het afsluiten van het trauma extra moeilijk. Kinderen in de gezinnen lijden regelmatig onder angst en slaapproblemen. Voor veel getroffenen is het lastig om uit te zoeken welke instanties kunnen helpen en hoe vergoedingen geregeld zijn. Ze ervaren weinig coördinatie tussen politie, gemeente, schade-experts en verzekeraars, en voelen zich daardoor in de steek gelaten.

Ombudsmannen van grote steden zoals Rotterdam en Den Haag signaleren deze problemen ook. Slachtoffers hebben vaak niemand als vast aanspreekpunt en raken verdwaald in een onoverzichtelijk landschap van loketten en instanties. Betrokkenen pleiten dan ook voor meer samenwerking om slachtoffers centraal te stellen en snel de juiste hulp te bieden. Uit onderzoek blijkt dat burgemeesters te weinig oog hebben voor de sociale en financiële gevolgen; het beleid richt zich vooral op daders, niet op ondersteuning van slachtoffers.

Offensief Tegen Explosies

Gemeenten werken inmiddels aan verbeteringen, zoals voorzieningen voor noodopvang, psychische hulp en meer heldere communicatie na een incident. Het Offensief Tegen Explosies (OTE) probeert hiervoor landelijke richtlijnen op te stellen. Voor slachtoffers is het echter afwachten of zulke maatregelen op tijd komen en echt verschil maken. Velen zijn ondertussen zelf hard bezig hun leven opnieuw op te bouwen, vaak in een leeg nieuw huis, zonder bezittingen – maar met de hoop op een nieuwe start.