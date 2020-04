Cameratoezicht voor betere naleving coronaregels in Amsterdam

Amsterdam zet camera’s in om toe te zien op de naleving van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Op een aantal drukke plekken in de stad voerde burgemeester Femke Halsema gisteren cameratoezicht in, om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de noodverordening houdt.

Op de plekken rondom het Piet Mondriaanplein in Nieuw-West, het Henrick de Keijserplein in Zuid en de Oetgensstraat in Oost is de afgelopen dagen sprake geweest van ‘onwenselijke groepsvorming’ door jongeren. De vrees bestaat dat op deze locaties personen zich niet houden aan de anderhalve meter afstand die nu geldt.

Cameratoezicht

Het inzetten van cameratoezicht is volgens de gemeente in aanvulling op de bestaande maatregelen ‘noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde’. Het toezicht geldt tot en met 1 juni en stopt als het niet meer nodig is. In deze gebieden is verder extra toezicht van handhavers en politie. Ook zijn voetbalkooien afgesloten en staan er borden die wijzen op de regels die nu gelden.