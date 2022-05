Tweede Kamer: geen gebouwen vorderen voor vluchtelingen

De Tweede Kamer wil niet dat gebouwen worden gevorderd voor de opvang van onder andere Oekraïense vluchtelingen. De Kamer wil evenmin dat (tijdelijke) huurcontracten van huurders worden opgezegd om ontheemden uit Oekraïne onderdak te geven. Staatssecretaris Van der Burg doet vandaag een beroep op alle gemeenten om te helpen met een betere spreiding van asielzoekers.

Twee moties van Groep van Haga om te voorkomen dat gebouwen worden gevorderd zijn door de Kamer aangenomen. De Tweede Kamer geeft hiermee vooral een signaal af aan het kabinet. Vorige maand gaf staatssecretaris Van der Burg (Asiel) al aan dat hij voorlopig geen plekken wil vorderen waar asielzoekers opgevangen zouden kunnen worden. Woonminister De Jonge zei een week later in een Kamerdebat dat het weliswaar zuur is als antikrakers wellicht straks uit overheidsgebouwen moeten om vluchtelingen onderdak te geven, maar dat dit het risico van antikrakers is.

Rijksvastgoed

Het Rijk moet gemeenten daarnaast beter helpen bij het ombouwen van rijksvastgoed tot opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, zo wil de Kamer. Gemeenten moeten, als ze dat willen, op zijn minst capaciteit en expertise krijgen voor die ombouw en voor de exploitatie van opvangvoorzieningen.

Betere spreiding

Van der Burg doet vandaag een beroep op alle gemeenten om te helpen met een betere spreiding van asielzoekers. Hij doet dat naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen nacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar onvoldoende plek was om alle asielzoekers die aanklopten op te vangen. Tientallen mensen stonden uren buiten te wachten. Uiteindelijk konden zij de nacht doorbrengen in wachtruimten van het aanmeldcentrum.

Om herhaling te voorkomen is volgens de staatssecretaris ‘dringend betere spreiding van de druk op de asielopvang nodig door Nederland’. Hij doet daarvoor een beroep op alle gemeenten ‘om verantwoordelijkheid te nemen voor de opgave waar we samen voor staan’.

Bewust beleid

‘Verschrikkelijk en mensonterend,’ zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger over vannacht. ‘Maar niet onverwacht.’ Het is volgens haar ‘bewust beleid’ om de opvangcapaciteit zo krap mogelijk te plannen. Zij pleit voor meer kleinschalige opvang, omdat daar volgens haar meer draagvlak voor is bij gemeenten dan voor grote opvangcentra als dat in Ter Apel. Daar moet extra geld voor komen.

Kröger herhaalt verder haar oproep aan Van der Burg tot een gezamenlijke aanpak voor de opvang van reguliere asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. ‘Het is schrijnend dat er duizenden bedden voor Oekraïners leegstaan, terwijl in Ter Apel mensen op de grond moeten liggen.’

Volgens Anne-Marijke Podt van D66 ‘moét er voor de zomer een aanmeldcentrum bij’. Het moet wat haar betreft voor gemeenten aantrekkelijker worden om asielzoekers op te vangen. Ook pleit zij voor meer ‘permanente centra’, in plaats van steeds wisselende locaties voor noodopvang.

HAR verlengd

Om de azc’s te ontlasten kunnen gemeenten voor een langere periode gebruikmaken van de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Deze regeling is verlengd tot 6 augustus en is er nu ook voor referenten en gezinnen, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Aantal gedaald

Voor het eerst sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het aantal vluchtelingen dat gebruikmaakt van gemeentelijke opvangplekken gedaald. In het afgelopen weekend hebben ruim tweehonderd Oekraïense vluchtelingen de opvanglocatie verlaten. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Geregistreerd

Voor het weekend maakten nog 35.450 vluchtelingen gebruik van de gemeentelijke opvang, na het weekend zijn dat er 35.216. Het aantal Oekraïners dat is geregistreerd bij gemeenten is toegenomen van 52.930 naar 53.400. Ruim 18.000 vluchtelingen hebben dus onderdak gevonden buiten de officiële opvangplekken, bijvoorbeeld bij een gastgezin.

Kosten

Het regelen van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gaat ’traag maar gestaag vooruit’, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop van het burgemeestersoverleg maandag. De burgemeesters verwachten volgende week 50.000 plekken te hebben gerealiseerd, maar de kosten lopen op.