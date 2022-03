Staatssecretaris: noodwet voor opvang vluchtelingen is ‘nederlaag’

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) ziet de roep om dwang vanuit Den Haag bij de opvang van asielzoekers als ‘een nederlaag’. Het verzoek, afkomstig van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en de commissarissen van de Koning, gaat hij wel aan het kabinet voorleggen.

Dat stelde Van der Burg dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Hij antwoordde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Zij maakt zich grote zorgen over de omstandigheden van asielzoekers in Ter Apel. Dat aanmeldcentrum puilt uit. Ook Van der Burg maakt zich grote zorgen, maar vindt dat alle gemeenten alleen al uit solidariteit Ter Apel moeten helpen.

Kabinet dreigt al langer

‘Ik blijf me de blaren op de tong kletsen. Met argumenten wil en moet ik gemeenten overtuigen hun verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit te tonen,’ benadrukte Van der Burg. Een noodwet is een ‘laatste redmiddel’, aldus de staatsecretaris. Dat zegt hij overigens al langer in het overleg met gemeenten over opvangplaatsen. Via zijn woordvoerder dreigde Van der Burg ook zelf al eerder met noodwetgeving.

Snel onderdak

Momenteel zitten 38.000 mensen, waaronder 13.000 statushouders, in een van de azc’s. Als de statushouders doorstromen naar definitieve huisvesting in een gemeente, is er geen tekort meer aan opvangplekken voor asielzoekers meer, maar een overschot, zei Van der Burg.

‘Ter Apel draagt nu een te zware last.’ De meeste veiligheidsregio’s hebben of gaan ieder al honderd plekken beschikbaar stellen, om Ter Apel te ontlasten. Statushouders die al aan een gemeente zijn toegewezen moeten door die gemeente snel aan onderdak worden geholpen.

Twintig statushouders

Per gemeente gaat het om maximaal twintig statushouders: voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Dat heeft Van der Burg met de burgemeesters afgesproken, zo zei de staatssecretaris in het vragenuur. Dat kan bijvoorbeeld in een hotel.