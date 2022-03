Vastgoedcriminaliteit bestrijden: dit dossier helpt

Vastgoed speelt een belangrijke faciliterende rol bij ondermijnende criminaliteit in ons land. Een nieuw dossier van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) zet de kennis op een rij over het voorkomen, herkennen en aanpakken van criminele inmenging.

Een opslagbox met illegaal vuurwerk, een grote voorraad wapens in een woning of een opslag in een bedrijfspand met daarin gestolen goederen. ‘Vastgoed vormt een belangrijke schakel in het bedrijfsproces van criminelen,’ zo schrijft het CCV. In 2019 werden ongeveer 50.000 woningen en bedrijfsruimten gebruikt voor doeleinden zoals productie, handel en opslag van drugs. ‘Het kopen en doorverkopen van vastgoed gaat daarnaast vaak gepaard met witwaspraktijken.’

Mogelijke maatregelen

Om het bovenstaande tegen te gaan, heeft het CCV nu het webdossier vastgoedcriminaliteit. Dit kwam tot stand door samenwerking tussen verschillende beroepsverenigingen, de politie, de VNG, de gemeente Amsterdam en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het dossier geeft weer wat de mogelijkheden zijn voor publieke en private partijen. Gemeenten kunnen leren hoe ondermijnende criminaliteit kans ziet om binnen te dringen. Preventie en de aanpak van het probleem zelf komen eveneens aan bod.

Samenwerking als sleutel

In het online dossier vind je onder meer een overzicht van bestuurlijke bevoegdheden, de screeningsmogelijkheden en informatie over het houden van toezicht. Ook is er veel aandacht voor samenwerking, met voorbeelden ter illustratie. ‘Voor de aanpak en preventie van vastgoedcriminaliteit is de samenwerking tussen de verschillende partijen zeer belangrijk, aldus het CCV.

Praktijkvoorbeelden

Daarnaast worden veel initiatieven genoemd rondom voorlichting en bewustwording op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is er de signalenfolder van de gemeente Amsterdam, een voorbeeldbrief voor als er een hennepkwekerij in de buurt wordt gevonden van de gemeente Oude IJsselstreek, en de brochure ‘Weet aan wie je verhuurt!’ van de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas.