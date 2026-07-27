Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Evenementdatum: 11 mei 2027

Basiscursus Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt al meer dan 25 jaar het fundament onder het totale bestuursrecht in Nederland en geldt daarom als de belangrijkste basiswet voor het overheidshandelen.

Wil jij als beginnend advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over basiskennis van de Awb, omdat je in jouw werk hiermee te maken hebt? Volg dan de nieuwe Basiscursus Algemene wet bestuursrecht.

In deze cursus komen alle voor de praktijk belangrijke onderwerpen, zoals de opbouw, de reikwijdte, de centrale begrippen van de Awb en de relatie tot andere regelgeving, aan de orde.

Na het volgen van deze basiscursus bestuurs(proces)recht heb je actuele kennis van de belangrijkste onderwerpen uit de Awb en weet je hoe jij jouw werkzaamheden in overeenstemming met de Awb kunt uitvoeren.

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Filed Under: aanbesteding & omgevingsrecht, Agenda, Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Overheid Bestuur

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