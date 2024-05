Helemaal op de hoogte van alle ins en outs van het staatssteunrecht

Staatssteun is relevanter dan ooit! Oneerlijke concurrentie als gevolg van financiële steun vanuit overheden voorkomen, dat is het doel van het staatssteunrecht. Het staatssteunrecht bestaat uit bijzondere regels, die steeds belangrijker lijken te worden. Niet alleen gedurende de COVID-19 pandemie, maar ook nu is staatssteun dagelijks in het nieuws in het kader van bijvoorbeeld compensatie voor de energiecrisis en de verduurzamingsslag die wordt gemaakt. De vraag is: bieden deze regels uitsluitend kansen of juist ook grote risico’s?

Programma

Tijdens de driedaagse cursus staatssteunrecht brengen we je weer helemaal up-to-date als het gaat om het staatssteunrecht. De cursus is als volgt ingedeeld:

Dag 1: Basis staatssteunrecht (11 juni 2024)

Dag 2: Geoorloofde staatssteun (18 juni 2024)

Dag 3: Wet Markt en Overheid & Actualiteiten (25 juni 2024)

Inzicht in steun(on)mogelijkheden biedt kansen

Gedegen inzicht in steunmogelijkheden biedt vanzelfsprekend kansen om projecten van de grond te krijgen en beleid na te streven. Het is van belang (de ontwikkelingen rondom) de regels van het staatssteunrecht scherp in het vizier te hebben; bestaat er immers onduidelijkheid of onenigheid over (de toepassing van) het staatssteunrecht, dan zorgt dit vaak voor vertraging bij financiering of zelfs lange procedures. Kortom: ingewikkelde materie die vraagt om verdieping.