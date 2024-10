Straatintimidatie: hulpmiddel voor monitoren van beleid

De aanpak van straatintimidatie en onveiligheid in de openbare ruimte krijgt de laatste tijd extra aandacht. Sinds 1 juli is seksuele straatintimidatie strafbaar, de handhaving ervan zit nog in de experimenterende fase. Vanuit het programma Veilige steden is er een handreiking voor gemeenten om straatintimidatie te monitoren.

De handreiking is geschreven door onderzoeker Niels van Kleef van Movisie. Het onderzoeksinstituut is verantwoordelijk voor het programma Veilige Steden. Hierbij zetten 20 gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes, vooral in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan.

Monitoring

De Handreiking Monitoring helpt gemeenten om aan de slag te gaan met het monitoren van beleid rondom veiligheid en straatintimidatie. Om inzicht te krijgen hoe de gemeente ervoor staat en welke verbeteringen er plaatsvinden. De uitkomsten van de monitor kunnen ook aanleiding vormen om bepaalde beleidsdoelstellingen aan te passen. Net als het bijstellen van interventies of juist het continueren hiervan.

Praktijkvoorbeelden

De 20 gemeenten die meewerken aan het programma Veilige Steden gaven input en deelden praktijkvoorbeelden. Zo werkt Leiden onder andere samen met onderzoekers en studenten aan de universiteit voor vraagstukken die spelen rondom straatintimidatie en veiligheid. Ook heeft de gemeente een eigen stadscriminoloog. Die deelt bevindingen over wat er speelt en geeft de gemeente en politie handvatten om met (on)veiligheidsgevoelens om te gaan. Deze zomer stond er een experience in de stad waarmee inwoners zelf kunnen ervaren hoe het voelt als je word lastiggevallen.

Strafbaar

Sinds 1 juli is seksuele straatintimidatie strafbaar en loopt er een handhavingsproef waarbij speciaal opgeleide boa’s samen met undercover-‘spotters’ proberen daders aan te pakken. Overtreders daadwerkelijk bestraffen blijkt in de praktijk lastig. Er zijn wel waarschuwingen uitgedeeld. Tot nu toe is 1 proces-verbaal opgemaakt en die zaak in Rotterdam komt voor de rechter.

Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer is daar blij mee: ‘Vrouwen en LHBTI’ers durven ‘s avonds soms niet meer over straat of kleden zich anders door seksuele straatintimidatie. In Rotterdam geven we nu het signaal af: dit gedrag tolereren we hier niet.’