Eerste boete voor seksuele straatintimidatie een feit

De eerste geldboete voor seksuele straatintimidatie onder de nieuwe Wet seksuele misdrijven is een feit. De rechtbank in Rotterdam legde een 33-jarige man een geldboete van 280 euro op, waarvan 180 voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen is dat de man op straat een vrouw lastigviel en intimideerde.

De verdachte is de eerste die door de officier van justitie voor deze overtreding voor de kantonrechter is gedagvaard om terecht te staan. De verdachte sprak de vrouw aan en pakte haar heupen vast. ‘Door op straat iemand op deze manier seksueel te intimideren ervaren mensen overlast, voelen zich onveilig en worden gehinderd om zichzelf te zijn in het openbaar,’ aldus de rechter in de uitspraak.

Undercoverboa’s

Het bewijs bestaat uit verklaringen van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die zagen wat er is gebeurd. Bij de opsporing van de seksuele intimidatie in deze zaak waren undercoverboa’s in burger betrokken, vanuit de proef met handhaving van de wet sinds 1 juli. Die manier van optreden is in de wet of regelgeving niet uitgewerkt. Maar volgens de kantonrechter ligt het voor de hand dat de boa’s zich in burger in de openbare ruimte onder de mensen mengen.

‘In hun uniform kunnen zij met hun aanwezigheid wellicht seksuele intimidatie voorkomen, maar zou opsporing niet aan de orde zijn. De potentiële plegers van seksuele intimidatie zouden door die opvallende aanwezigheid teveel op hun hoede zijn. Het handhavende optreden van de boa’s in burger is daarnaast ook proportioneel. Het niet kenbaar zijn als opsporingsambtenaar is niet heel ingrijpend voor de verdachte en het raakt zijn verdedigingsrechten (vrijwel) niet.’

Bestraffen lastig

Uit de proef blijkt dat overtreders daadwerkelijk bestraffen in de praktijk lastig is. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld en tot nu toe is dit de enige verdachte die voor de rechter is gedaagd. Wethouder Handhaving in Rotterdam Pascal Lansink-Bastemeijer gaf eerder aan blij te zijn dat dit in zijn gemeente gelukt is: ‘Vrouwen en LHBTI’ers durven ‘s avonds soms niet meer over straat of kleden zich anders door seksuele straatintimidatie. In Rotterdam geven we nu het signaal af: dit gedrag tolereren we hier niet.’

De veroordeling noemt hij op X een ‘overwinning’.