Aanvragen financiering bibliotheekvoorziening in trek

Er zijn 52 gemeenten die financiering ontvangen uit de eerste aanvraagronde van de regeling ‘Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024.’ In totaal vroegen 150 gemeenten een uitkering aan.

Op dit moment heeft niet elke gemeente namelijk een volwaardige eigen openbare bibliotheek en in veel plaatsen is de afstand tot de bibliotheek erg groot. Ook zijn gemeenten vanaf 2025 wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. De overheid trekt daarom de komende jaren miljoenen uit om bibliotheken beschikbaar en bereikbaar te laten zijn.

52 gemeenten ontvangen toekenning

Dit voorjaar konden gemeenten hiervoor financiering aanvragen. Bijna 150 gemeenten deden dit, meldt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). In de eerste aanvraagronde van de SPUK Bieb was er 17,6 miljoen euro beschikbaar. Er werd voor meer dan 39 miljoen euro financiering aangevraagd. De 52 gemeenten die nu geld krijgen, kunnen in totaal 15 nieuwe vestigingen oprichten en 64 bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeteren of doorontwikkelen.

Volgende ronde

De gemeenten die nu buiten de boot vielen, kunnen in de tweede aanvraagronde opnieuw een poging wagen. Deze staat gepland van 15 november tot en met 15 december 2023. Zij krijgen via DUS-I bericht over hoe ze dit kunnen doen. Gemeenten die geen aanvraag indienden, kunnen dit alsnog in de tweede ronde doen.

Volgorde van toekennen

Gemeenten die nog geen bibliotheek hebben en er eentje willen oprichten, krijgen als eerste financiering. Gevolgd door aanvragen van gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een vestiging of servicepunt groot is. Net als gemeenten met flinke maatschappelijke opgaven, denk bijvoorbeeld aan een hoog risico op onderwijsachterstand en een hoog aandeel inwoners die laaggeletterd zijn.