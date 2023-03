Eerste ronde geld voor uitbreiding bibliotheken

Gemeenten kunnen vanaf half mei geld aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten en om bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren. De eerste subsidieronde kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de openingstijden te verruimen of om van een afhaalpunt voor boeken een volwaardige vestiging te maken.

Dat kan met de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb). De tijdelijke regeling is bedoeld om het bibliothekennetwerk te versterken. Gemeenten kunnen vanaf half mei 2023 tot half juni geld aanvragen voor dit jaar. Eind 2023 staat een tweede aanvraagronde gepland voor 2024. Gemeenten moeten minstens 20 procent van de gemaakte kosten zelf financieren.

Activiteiten

De activiteiten zijn het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging, van een bestaande, beperkte bibliotheekvoorziening naar een volwaardige bibliotheekvestiging te ontwikkelen of uitbreiden van openingstijden met minimaal 10 uur per week. Of minimaal 10 uur per week extra bemande sta-uren van de bibliobus, voor gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn.

Maximaal

Gemeenten en bibliotheekorganisaties kunnen hier nu samen concrete voorstellen voor bedenken. De provinciale ondersteuningsinstellingen kunnen helpen bij het opstellen van aanvragen. Een gemeente met minder dan 200.000 inwoners kan voor maximaal twee activiteiten een aanvraag indienen. Een gemeente met 200.000 of meer inwoners kan voor maximaal vier activiteiten geld aanvragen, waarvan maximaal twee voor een nieuwe vestiging.

Budget

Er is een budget van 56 miljoen euro beschikbaar: 17,6 miljoen voor 2023 en 38,4 miljoen euro voor 2024. De specifieke uitkering dekt maximaal 80 procent van de kosten van een activiteit. Gemeenten moeten minimaal 20 procent van de kosten uit eigen middelen of op andere wijze financieren. De maximale hoogte is 440.000 euro voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging. En 220.000 euro voor het verbeteren van bestaande voorzieningen.

Zorgplicht

Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media maakte eerder bekend dat er de komende jaren miljoenen euro’s extra gaan naar openbare bibliotheken. Elke gemeente moet een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening krijgen. Met de tijdelijke regeling kunnen gemeenten volgens Uslu het bibliothekennetwerk alvast versterken en zich voorbereiden op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2025.

Dan gaat een zorgplicht gelden voor gemeenten. Ze krijgen de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Daar is vanaf dan jaarlijks 58,7 miljoen euro voor te verdelen.