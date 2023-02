Verkiezingen: gemeenten zoeken stembureauleden

Nog maar een paar weken en dan vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen weer plaats. Gemeenten zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen. Zo is er veel aandacht voor toegankelijkheid en wordt er nog volop gezocht naar stembureauleden. Ook zijn er weer ‘prokkelduo’s’ actief en kan er gestemd worden op bijzondere locaties.

Er zijn verschillende onderwerpen die nog aandacht vragen, zo in de laatste weken voor de verkiezingen. Bijvoorbeeld de zoektocht naar stembureaubemensing, zoals voorzitters, leden en tellers. De gemeente Tholen doet een oproep online, net als Veldhoven. In Amersfoort zoeken ze ‘dringend’ voorzitters. De gemeente Stichtse Vecht doet via Twitter een oproep om te komen helpen op de stembureaus. Ook Baarn zoekt nog reserve stembureauleden en stemmertellers.

Nieuwe procedure vaststellen uitslag

Er geldt vanaf aankomende verkiezingen een nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Per 1 januari is namelijk de wet Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen ingegaan. Een van de veranderingen is dat het college een gemeentelijk stembureau (GSB) instelt. Hier wordt de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vastgesteld. Daarna komen alle processen-verbaal op de gemeentelijke website.

Alle informatie over de nieuwe procedure staat inmiddels online. Ook zijn er veel documenten beschikbaar over de organisatie hiervan, zoals een handreiking voor het gemeentelijke stembureau, controleprotocollen voor het vaststellen van de uitslag en een handreiking voor het publiceren van bestanden van de verkiezingsuitslag.

Toegankelijkheid hoog op de lijst

Om de toegankelijkheid van verkiezingen verder te verbeteren, besloot het kabinet een tijd terug al dat gemeenten in totaal 2,7 miljoen euro krijgen, te verdelen op basis van aantal inwoners. Dit geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan rolstoeltoegankelijk maken van stemlokalen, of de aanschaf van een stemmal.

Er is veel informatie beschikbaar over het organiseren van toegankelijke verkiezingen. In de toolkit staan bijvoorbeeld checklists voor toegankelijke stemlocaties, verschillende handreikingen en actielijsten.

In de gemeente Lansingerland wordt voor de aankomende verkiezingen een ‘inclusief’ stembureau ingericht in het gemeentehuis. Hier kan iedereen zelfstandig een stem uitbrengen. Zo zijn er verschillende aanvullende voorzieningen, zoals een stemmal met audio-ondersteuning voor mensen met een visuele- of handcoördinatiebeperking. Ook is er een gebarentolk voor mensen met een auditieve beperking en de ruimte wordt ‘prikkelarm’ ingericht.

Prikkelarm stembureau

In de gemeente Haarlemmermeer is er op het stembureau in Hoofddorp ook een prikkelarm lokaal ingericht. Dit is voor mensen die in alle rust hun stem willen uitbrengen. Denk aan mensen die bijvoorbeeld een burn-out, stress, een angststoornis of autisme hebben. Op dit stembureau hoef je niet te wachten in een rij. Je kunt direct naar binnen lopen. Er worden niet meer dan drie kiezers tegelijk binnengelaten. Ook in de gemeente Amersfoort is een prikkelarm stembureau beschikbaar.

Opvallende stembureaus

Zoals bij elke verkiezing zijn er nu ook weer flink wat bijzondere stembureau te vinden. In Apeldoorn kun je je stem uitbrengen in de Grote Kerk. Daar houdt op dat moment een kunstenaar een lichtshow als onderdeel van het Royal Light Festival. Hierbij worden cultuur, vernieuwende kunst en het historisch verhaal van Apeldoorn gecombineerd.

In de gemeente Baarn dient onder andere de Oranjerie van Paleis Soestdijk als stembureau. In de gemeente Zuidplas is er een weer drive-in op de gemeentewerf (zie foto) en kun je stemmen bij de scouting.

De gemeente Schagen richt twee stembureaus in volgens de coronamaatregelen. Hoewel die maatregelen niet meer van toepassing zijn, wil de gemeente ervoor zorgen dat kwetsbare kiezers veilig hun stem veilig kunnen brengen, zo schrijft het Noord-Hollands Dagblad.

Prokkelduo’s

In meer dan 200 gemeenten zijn inclusieve stembureaus waar ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking actief zijn als vrijwilliger. En dat is goed nieuws, aldus stichting Prokkel die initiatiefnemer van deze campagne is. ‘Op deze manier wordt de samenleving steeds inclusiever.’

De vrijwilligers met een (licht) verstandelijke beperking kunnen verschillende werkzaamheden doen. Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel: ’Vaak doen ze net als de andere vrijwilligers dezelfde taken, met het enige verschil dat ze hierin indien nodig begeleid worden door een andere vrijwilliger, alhoewel sommige mensen het helemaal zelfstandig doen.’ En net als andere stembureauleden zijn ook deze vrijwilligers geslaagd voor de toelatingstoets voorafgaand aan de werkzaamheden.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was er in Assen ook een inclusief stembureau waarbij er ook een prokkelduo actief was. Het stembureau werd een aantal uren bemenst door dit duo: iemand met een licht verstandelijke beperking, vergezeld door een maatje zonder beperking. Het bleek een groot succes. ‘Het is betrekkelijk eenvoudig en leverde zoveel positieve reacties op,’ vertelde projectleider inclusie en toegankelijkheid Jean-Paul Aarsen later in de rubriek Goed Voorbeeld.