Wieke de Boer-Hamstra is de beste ambtenaar burgerzaken

In het najaar staat traditioneel de VIND Burgerzaken-kennisquiz op de agenda. Ambtenaren burgerzaken testen hun bagage over verschillende thema’s die betrekking hebben op het vakgebied. En wie gaat er vandoor met de titel Beste ambtenaar Burgerzaken 2021? Dat is dinsdag bekendgemaakt: Wieke de Boer-Hamstra, van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

‘Het vakgebied burgerzaken greep mij in 2009,’ zegt de winnaar. ‘Dat jaar begon ik in Achtkarspelen aan de balie voor de afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten. Vanuit de gemeente ben ik altijd gestimuleerd en gefaciliteerd mezelf te ontwikkelen met inzicht, kennis en vaardigheden.’

Ontwikkeld tot ‘vakidioot’

Dat werpt dus zijn vruchten af. De Boer. ‘Een echte Fries blijft bescheiden, maar ik kan toch wel zeggen dat ik inmiddels een vakidioot ben. Ik vind het mooi me te verdiepen in de juridische en maatschappelijke vraagstukken, waarbij kwaliteit en dienstverlening altijd samen horen te gaan. Ik had nooit gedacht dat ik burgerzaken zó leuk zou vinden. De afwisseling, de uitdagingen, ik houd ervan.’

Tijdens de Actualiteitendag VIND Burgerzaken, waar Henk Vat en Léon Evers deelnemers op de hoogte brengen van wetswijzigingen en andere specialistische ontwikkelingen, is de winnaar van de landelijke quiz bekendgemaakt. De Boer bewees met dertien juiste antwoorden uit vijftien uitdagende vragen over de grootste schat aan vakkennis te beschikken. Een jaar lang mag ze de eretitel dragen. Ook ontving gemeentemedewerker een Pluim cadeaubon ter waarde van 200 euro.

Rijke ervaringen

De Boer draagt haar kennis ook uit via scholing voor collega’s. ‘Om mijn kennis en passie van dit vak te delen, ben ik sinds 2016 als docent verbonden aan Segment Opleidingen. Dit doe ik naast mijn baan op burgerzaken bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dat mes snijdt aan twee kanten; ik train en motiveer medewerkers, maar neem ook rijke ervaringen mee terug!’

Andere deelnemers aan de quiz hadden gemiddeld acht van de vijftien antwoorden goed. Er deden in totaal 82 burgerzakendeskundigen mee.

Betrouwbare bron

Deskundige ambtenaren burgerzaken gebruiken VIND Burgerzaken veelal dagelijks. Zo ook De Boer. ‘De kennisbank is het naslagwerk voor uiteenlopende, vaak pittige materie. Bijvoorbeeld landeninformatie bij zaken rondom internationaal privaatrecht. Hoe is het afstammingsrecht in een ander land geregeld? Wanneer en aan wie ontleent men nationaliteit? Wat zijn de regels rondom het naamrecht?’ vertelt ze. ‘Daarbij is VIND een zeer betrouwbare bron voor juridische achtergronden en jurisprudentie. Zoals in een casus van ‘schijnerkenning’, of bij een verzoek om ‘identiteitsherstel’. En je vindt er Test-uw-kennisvragen, altijd handig!’

VIND Burgerzaken

