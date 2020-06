Alternatief afscheid: Utrechters zwaaien burgemeester op video uit

De gemeente Utrecht roept inwoners op de vertrekkende burgemeester Jan van Zanen uit te zwaaien met een videoboodschap. Daarnaast kunnen ze ideeën aanleveren voor de profielschets voor zijn opvolger.

Jan van Zanen mag zich tot eind juni burgemeester van Utrecht noemen, daarna neemt hij het roer over in Den Haag. Een groot publiek afscheid zit er momenteel niet in, omdat samenkomsten van meer dan dertig personen niet zijn toegestaan binnen het coronabeleid. Om toch afscheid te nemen, bedacht de gemeente alternatieve manieren.

Burgemeester toespreken op video

Wie de vertrekkende burgemeester alsnog wil uit zwaaien, kan dit op video doen. Zaterdagmiddag 27 juni staat er bij het stadhuis een videocamera waar inwoners een boodschap kunnen opnemen. Een afspraak is niet nodig, gepaste afstand tot anderen uiteraard wel. Van Zanen ontvangt vervolgens de afscheidsboodschappen. Een compilatie van de video’s deelt Utrecht later online.

Afscheid op de fiets

Zelf neemt van Zanen op vrijdag 26 juni afscheid met een fietstocht door de tien wijken van de stad. Hij trapt daarbij ook een deel van de Vuelta-route die voor deze zomer stond gepland. Zijn functie wordt allereerst overgenomen door waarnemend burgemeester Peter den Oudsten, die eerder burgemeester van Groningen was.

De gemeenteraad neemt afscheid tijdens een buitengewone raadsvergadering in de grote zaal van TivoliVredenburg. Door de coronamaatregelen kan geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering, die wel via internet te volgen is.

Input uit de stad

Ook bij het vinden van een nieuwe burgemeester worden inwoners betrokken. De gemeenteraad nodigt iedereen uit mee te denken over het opstellen van een profielschets, aan de hand waarvan de zoektocht zal plaatsvinden. ‘Welke eigenschappen moet onze nieuwe burgemeester hebben? Waar moet hij of zij als eerste mee aan de slag gaan? Welke aandachtsgebieden zijn daarbij belangrijk?’

Inwoners kunnen hun ideeën digitaal delen, via een online formulier of mail. Of door het invullen van een kaart, die onder meer in de bibliotheken en op het stadhuis te vinden zijn. Ingevulde kaarten kunnen gratis op de bus of mogen in de hal van het oude stadhuis en het stadskantoor in een speciale brievenbus gedeponeerd. De peiling is anoniem, maar de ideeën worden wel gebundeld en openbaar gemaakt. De input uit de peiling wordt meegenomen in het opstellen van de vacaturetekst.

Afscheid nemen van burgemeesters

Het afscheid nemen van vertrekkende burgemeesters ziet er momenteel vaak anders uit dan gepland als gevolg van de coronamaatregelen. Zo nam Zoetermeer eind maart afscheid van burgemeester Charlie Aptroot. In plaats van een groots afscheid kreeg hij een ontvangst op het stadhuis. Aptroot ontving een mand met kaarten en dankberichten van medewerkers, net als een videoboodschap van collega-burgemeesters in de regio.

Inwoners konden ook voor Aptroot een online boodschap achterlaten, via een Facebook-groep. De bijdragen zijn in print aangeboden als herinnering. Het carillon van de Oude Kerk speelde speciaal voor het vertrek, en op een groot led-scherm was een foto te zien van de afzwaaiende raadsvoorzitter, met een afscheidstekst.

Op Terschelling kreeg vertrekkend burgemeester Bert Wassinks ook een alternatief afscheid. Inwoners stuurden bijvoorbeeld een videoboodschap in. Daarnaast hingen de eilanders de vlag uit en plaatsten dit op sociale media. Ook vloog er een drone over het eiland, die maakte een afscheidsvideo van inwoners terwijl zij de burgemeester uitzwaaiden.