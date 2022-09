Duidelijk en begrijpelijk communiceren gaat niet vanzelf

De VNG heeft een handreiking gemaakt die gemeenten helpt helder en begrijpelijk te communiceren met inwoners en bedrijven.

Bij een ingewikkelde tekst zullen veel lezers afhaken. Communiceer je als gemeente via heldere en transparante teksten dan komt de boodschap beter en sneller over, en zullen er minder vragen komen.

Het gevolg is dat een gemeente minder tijd en geld hoeft te besteden aan ruis die ontstaat door onduidelijke communicatie. Inwoners zijn tevredener, het wekt vertrouwen, het bereik van een boodschap wordt groter en het vergroot de inclusiviteit, aldus VNG.

Voor verbetering vatbaar

Toch is overheidscommunicatie nog niet altijd duidelijk genoeg, blijkt uit verschillende onderzoeken. In 2019 startte het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom met de Direct Duidelijk brigade die overheidsorganisaties helpt helder te communiceren. De VNG ontwikkelt de hulpmiddelen voor gemeenten, zoals nu de handreiking ‘Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten’.

Gemeentelijke gids

Deze leidraad is bedoeld om gemeenten te helpen met hun schriftelijke communicatie aan inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld in formulieren, brieven en webteksten. Het is een gids met allerhande tips en adviezen en is volgens de makers ‘slechts een hulpmiddel en niet dwingend bedoeld’. ‘Zie het als een overzicht van ideeën van dit moment en doe er je voordeel mee,’ aldus VNG.

Begrijpelijke taal

De handreiking bevat verschillende onderdelen van voorbereiding tot uitvoering. Als eerste gaat het erom duidelijk te krijgen wat begrijpelijke taal nu eigenlijk inhoudt. Dat helpt gemeenten te bepalen waar ze momenteel staan en hoe ze hun communicatie-uitingen verder kunnen verduidelijken en verbeteren.

VNG legt in dit verband onder meer de SMART-methode uit. Die kan helpen bepalen welke brieven er bijvoorbeeld herschreven moeten worden. Ook adviseert de handreiking om in kaart te brengen wat het ‘doenvermogen’ van inwoners is. Dat kan door klantreizen onder de loep te nemen en interviews te houden. Aan de hand van die uitkomsten en de behoeften van inwoners kan zo de informatie aangereikt worden die zij nodig hebben om in actie te komen. Denk bijvoorbeeld aan het weglaten of juist toevoegen van keuze-opties op een (web)formulier.

Brede betrokkenheid nodig

Daarna volgt het maken en uitvoeren van een plan van aanpak en het meenemen van alle stakeholders. ‘Duidelijk communiceren lukt alleen met betrokkenheid van het management en wanneer het binnen de organisatie breed wordt gedragen,’ aldus de koepelorganisatie. In de handleiding wordt per hoofdstuk aangegeven voor wie het onderwerp bedoeld is, want duidelijke overheidscommunicatie raakt alle lagen van de organisatie. Dat loopt uiteen van bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs tot medewerkers uitvoering (met direct klantcontact).

Verder is er aandacht voor de uitvoering. Zo zijn er tips en adviezen voor duidelijk schrijven, visueel vormgeven van tekst en voor het checken en testen van teksten op duidelijkheid.