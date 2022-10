Onderzoek: zo gebruiken inwoners lokale media

Het Commissariaat voor de media onderzocht hoe lokale informatiebronnen worden gebruikt. Het onderzoek levert inzicht op hoe inwoners te bereiken en wat dit voor het mediabeleid kan betekenen.

Het onderzoek De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022 brengt in kaart welke lokale en regionale media inwoners gebruiken om te weten wat er in hun omgeving speelt. Ook is gekeken naar de interesse in lokaal nieuws en waardering voor bronnen. Het onderzoek toont per regio of gemeente de mate van interesse voor verschillende leeftijdsgroepen.

Gebruik op lokaal niveau

Mensen informeren zich over hun gemeente anders dan over het nationale en internationale nieuws. Zo maken ze voor het nieuws dichtbij meer gebruik van websites, apps, en papieren kranten. Juist minder van televisienieuws.

Huis-aan-huisbladen

Het huis-aan-huisblad valt bij veel mensen nog wekelijks in de bus, en bereikt zo meer mensen met lokale informatie dan andere media. Een kwart van de ondervraagden ziet het als de belangrijkste lokale informatiebron. Ruim 20 procent zet een regionaal dagblad op de eerste plek. De regionale publieke omroep komt op de derde plaats met 13 procent.

Informatie die de gemeente zelf verstrekt zonder doorgeefluik is voor 10 procent van de inwoners het belangrijkst. Ook een niet-journalistieke bron zoals een persoonlijk gesprek is lokaal relevant, 6 procent haalt hier het meest uit. De lokale publieke omroep noemt 5 procent als belangrijkste bron.

Journalistieke bronnen

Over het algemeen vinden Nederlanders dat ze goede informatie ontvangen over actualiteiten in de gemeente. Daarbij hebben ze waardering voor journalistieke kernwaarden van vooral regionale publieke omroepen en het regionale dagblad komen. ‘De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat, evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid.’

Groot en klein

Tussen gemeenten verschilt het bereik van lokale journalistieke informatiebronnen. In kleinere gemeenten bereiken regionale en lokale media een groter aandeel inwoners. Vooral met papieren media. Zo bereikt het huis-aan-huisblad wekelijks in kleinere gemeenten gemiddeld 60 procent van de inwoner, terwijl dit in grote steden maar 32 procent is. Ook het regionale dagblad wordt in kleinere gemeenten meer gelezen.

Jeugd afwachtend

Ouderen hebben een voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. Jongeren zijn überhaupt niet zo geïnteresseerd in lokaal nieuws. Sociale media zijn daarbij veel vaker een bron. De jeugd gaat niet zelf zoeken via bijvoorbeeld de website van de gemeente, maar wacht op sociale media, online fora en app-groepen. Verder hebben Nederlanders met een migratieachtergrond relatief geringe belangstelling voor het lokale nieuws.