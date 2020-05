Rol van gemeente tijdens coronacrisis onbekend en onbemind

Bijna de helft van de Nederlanders, 44 procent volgens I&O Research, is ‘onwetend’ over de rol van hun gemeente bij de aanpak van de coronacrisis. Maatregelen worden vooral herkend als rijksbeleid.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de enquête werden ruim 2000 Nederlanders bevraagd van donderdag 7 tot dinsdagochtend 12 mei. Het rapport Lokaal bestuur in tijden van corona maakt duidelijk dat de eigen gemeente voor de meeste inwoners vrij onzichtbaar is.

Ondanks die beperkte zichtbaarheid waarderen Nederlanders de lokale democratie niet veel anders dan voorheen. Gemiddeld geven ze hieraan een 6,5 als rapportcijfer. Ruim twee jaar geleden, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, was dat een 6,4.

Vertrouwen landelijk in de lift

Het vertrouwen in de landelijke democratie lijkt juist goed te gedijen bij de crisis. Dit waarderingscijfer stijgt van een 6,3 naar een 7. ‘Dit komt overeen met de bevinding dat de crisis en de aanpak daarvan vooral een landelijke aangelegenheid is, waarbij burgers vooral kijken naar de rijksoverheid (en deze zeer goed waarderen wat vermoedelijk zijn weerslag heeft op het oordeel over de democratie).’

‘Weet niet’ is een veelgehoorde reactie op verschillende onderzoeksvragen over de lokale rol. Vooral het aandeel in de crisismaatregelen is een blinde vlek, maar ook op de plaatselijke handhaving hiervan heeft een derde geen zicht. De gemeentelijke communicatie blijkt naast onbekend (23 procent) ook een bron van ontevredenheid (31 procent).

De onbekendheid met gemeentelijke maatregelen lijkt overigens wel te verklaren, omdat de voorzitters van de veiligheidsregio’s daarover gaan. Dat zijn slechts 25 burgemeesters, vooral als uitvoerders van kabinetsbeleid. Wat de onderzoekers zelf precies zien als de lokale rol hierin, blijkt niet uit het rapport.

Democratisch tekort geaccepteerd

De inperking van de democratie, zowel landelijk als lokaal, is apart meegenomen in het onderzoek. Nederlanders staan daar in grote meerderheid achter, in elk geval tijdelijk. ‘Driekwart vindt het acceptabel dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers tijdelijk minder invloed op het coronabeleid hebben.’

‘Tijdelijk’ is daarbij een rekbaar begrip: van de genoemde meerderheid is ruim de helft bereid carte blanche te geven ‘zo lang als nodig is volgens de regering’. De digitale besluitvorming waartoe gemeenten overgingen, is voor verreweg de meeste Nederlanders (84 procent) eveneens acceptabel.