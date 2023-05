Verdeeldheid over oproep om omgekeerde vlaggen om te draaien

Tientallen gemeenten roepen inwoners op om omgekeerde Nederlandse vlaggen weg te halen of recht te hangen voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De Limburgse gemeente Simpelveld laat alle omgekeerde vlaggen weghalen van openbare plekken, zoals lantaarnpalen. Maar er zijn ook gemeenten die bewust geen oproep doen. Ze vinden dit niet aan de gemeente, of er hangen überhaupt geen omgekeerde vlaggen meer.

Verspreid over het land zijn in de afgelopen jaren omgekeerde vlaggen opgehangen, uit protest tegen onder meer het stikstofbeleid en de coronamaatregelen van de overheid. De oproep van onder meer militairen en nabestaanden van gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog om de Nederlandse vlag rood-wit-blauw te hangen voor 4 en 5 mei, is door tientallen gemeenten en burgemeesters overgenomen en gedeeld.

Onder meer Alphen aan den Rijn, Den Haag, Heerenveen, Hilversum, Leidschendam-Voorburg en Westerkwartier. Ook de gemeenten Moerdijk, Reusel-De Mierden en Dongen, Hattem, Oost Gelre en Epe, Haaksbergen, Hollands Kroon en IJsselstein ondersteunen de oproep, net als Hof van Twente.

De vrijheid van meningsuiting en demonstratie is een groot goed. Dat is ook het respect voor de oproep van nabestaanden van gesneuvelde militairen. ‘Hang onze vlag weer recht op 4 en 5 mei!’ Ik hoop dat iedereen daar gehoor aan wil geven. pic.twitter.com/I9mgWCSqAY — Ellen Nauta (@BurgNauta) April 24, 2023

Respect

Den Haag is de grootste gemeente die zich tot nu toe heeft uitgesproken over de protestvlaggen en sluit zich aan bij de oproep. ‘Het (halfstok) hijsen van de Nederlandse driekleur speelt bij het herdenken en vieren een wezenlijke rol. Den Haag steunt de oproep om onze vlag op 4 en 5 mei op de juiste wijze te voeren, uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden,’ laat de hofstad weten.

Ook de Groningse gemeente Westerkwartier deelt de oproep. ‘We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting en demonstratie een groot goed is. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers die vielen voor onze vrijheid en op 5 mei vieren we onze bevrijding. Het doet veel mensen pijn juist op die dagen onze Nederlandse vlag omgekeerd te zien hangen. Een gevoel dat ik deel,’ laat burgemeester Ard van der Tuuk in een verklaring weten.

Geen oproep

Eindhoven, de vijfde stad van het land, houdt zich buiten de discussie. ‘Wij doen geen oproep en wij verwijderen geen vlaggen,’ laat de gemeente weten. Ook Apeldoorn, Enschede, Oss en Rucphen doen geen oproep. De Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul laat weten: ‘Het is niet aan de overheid om zich op die manier met de inhoud van de boodschap te bemoeien of om censuur toe te passen op de vrijheid van meningsuiting. Uitingen binnen bepaalde grenzen zijn toegestaan.’

Pijnacker-Nootdorp vindt ‘dat het niet aan ons als gemeente is om zulke oproepen te doen. Omgekeerde vlaggen op privéterrein zijn niet verboden.’ Het Brabantse Etten-Leur is een van de gemeenten die geen oproep doen. ‘Als er enkele inwoners zijn die op dit moment de vlag omgekeerd hebben hangen, vertrouwen wij op het respect dat zij zullen tonen na de landelijke oproep om de vlag op 4 en 5 mei op de juiste manier uit te hangen.’

De meeste gemeenten melden aan het ANP dat een dergelijke oproep niet nodig is, omdat bij hen überhaupt geen omgekeerde vlaggen meer hangen.