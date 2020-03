Communicatiemiddelen coronavirus voor laaggeletterden

Betrouwbare, duidelijke informatie voor iedereen is altijd belangrijk, maar momenteel al helemaal. Deze communicatiemiddelen zijn speciaal gericht op laaggeletterden, als voorlichting over de ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan informatie over het coronavirus best ingewikkeld en onduidelijk zijn. Toegankelijke communicatie is essentieel. Op de website Tel mee met Taal staat een handig overzicht van communicatiemiddelen die speciaal voor laaggeletterden zijn ontwikkeld. De middelen zijn bedoeld om ook deze groep goed op de hoogte te stellen. Ze zijn gratis downloaden en vervolgens te gebruiken, bijvoorbeeld door ze te verspreiden via sociale media of als poster bij locaties die nog open zijn.

Eenvoudige taal

Zo zijn er vanuit de rijksoverheid onder meer een poster in eenvoudige taal, een social post die geschikt is voor Facebook, voorlichting over het coronavirus in verschillende talen en algemene middelen voor preventie en publieksvoorlichting. Daarnaast biedt ook landelijk expertisecentrum Pharos voorlichting in begrijpelijke taal, zoals bijvoorbeeld de informatiekaart met de nieuwste maatregelen en adviezen van de overheid

Handige video

Een andere tip uit het overzicht: Stichting Lezen en Schrijven maakte een video die ‘door iedereen mag worden gebruikt’. Wie niet goed kan lezen of schrijven, is wellicht gebaat bij de animatie. Hierin worden de tips van het RIVM in begrijpelijke taal uitgelegd. ‘Hoe meer mensen we er samen mee bereiken, hoe groter de kans is dat de tips worden opgevolgd.’