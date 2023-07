Minister: rekeningen van ondernemers sneller betalen

Ondernemers die een rekening stuurden naar gemeenten, moesten in 2022 soms lang op hun geld wachten. Bijna veertig procent van de gemeenten betaalde vorig jaar niet genoeg facturen binnen de termijn van de leverancier. Dat meldt minister Adriaansens van Economische Zaken na onderzoek.

Overheden zijn sinds 2013 verplicht hun rekeningen aan ondernemers binnen 30 dagen te betalen. Iets meer dan 96 procent van de ministeries en 93,5 procent van de provincies betaalden in 2022 op tijd. Gemeenten steken hier schril bij af. Slechts 62,4 procent van alle gemeenten betaalde meer dan 90 procent van de facturen binnen de termijn van de leverancier.

Voorbeeldfunctie

Dat schrijft Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer over de betaaltermijnen van de overheid vorig jaar. ‘De rekeningen van ondernemers moeten op tijd worden betaald. Naast de wettelijke plicht, heeft de overheid ook een voorbeeldfunctie. Gemeenten moeten harder hun best doen om te zorgen dat hun leveranciers tijdig hun geld krijgen,’ aldus de minister. Ze gaat in gesprek met de VNG om te kijken wat gemeenten nodig hebben om de facturen wel op tijd te betalen.

Vertekend beeld

Het gemiddelde percentage geeft wel een ietwat vertekend beeld, is te zien in de scores van de individuele gemeenten. Een groot deel komt boven de 80 of 90 procent en 30 gemeenten hebben zelfs een score van 100 procent.

Het gemiddelde wordt vooral omlaag gehaald door de score van 1 gemeente, die slechts de helft van de rekeningen aan ondernemers op tijd betaald.

Tijdig betalen betekent in dit geval niet per definitie binnen 30 dagen. In het onderzoek was alleen informatie of gemeenten tijdig betalen op basis van de door de leverancier gestelde betaaltermijnen.