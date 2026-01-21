Grote prijsverschillen bij crematoria

Uit een onderzoek van Uitvaartland.nl naar de tarieven van alle 119 crematoria in Nederland blijkt dat de prijsverschillen in 2026 groter zijn dan ooit. Voor een identieke crematie zonder aanwezigheid van nabestaanden kunnen de kosten bijna duizend euro uiteenlopen.

Voor een stille crematie (zonder gebruik van aula en faciliteiten) varieert het tarief van 399 euro bij crematorium Cremaere in Almere tot 1.305 euro bij een crematorium in Uithoorn. Volgens Uitvaartland zijn zulke verschillen moeilijk te rechtvaardigen, omdat het uitsluitend gaat om de technische uitvoering van de crematie.

Ook bij crematies mét gebruik van de aula zijn de verschillen groot. Cremaere in Almere rekent 775 euro voor 60 minuten aula-gebruik en 995 euro voor 120 minuten, terwijl bij crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse 2.200 euro wordt gevraagd voor 120 minuten. Het prijsverschil loopt hier op tot 1.600 euro.

Flevoland goedkoopst

Regionaal en lokaal zijn de verschillen eveneens aanzienlijk. Flevoland is de goedkoopste provincie voor stille crematies met een gemiddelde prijs van 570 euro, terwijl Overijssel met gemiddeld 967 euro het duurst is. Bij crematies met aula-gebruik varieert de gemiddelde prijs van 1.446 euro in Flevoland tot 2.005 euro in Overijssel. Op korte afstand kunnen de verschillen eveneens groot zijn: in Almere kost een stille crematie 399 euro, terwijl in het nabijgelegen Amsterdam (Zorgvlied) 725 euro wordt gerekend, ruim 80 procent meer.

Op gemeentelijk niveau springt Almere eruit als goedkoopste gemeente met een gemiddelde prijs van 414,50 euro voor een stille crematie, tegenover Uithoorn als duurste met gemiddeld 1.305 euro. In de top 10 goedkoopste steden staan onder andere Beesd, Maassluis, Nieuwegein, Hilversum en Amsterdam; bij de duurste steden vinden we naast Uithoorn onder meer Nijverdal, Appingedam, Assen, Dordrecht en Breda.

Kop koffie

De prijsverschillen beperken zich niet tot de crematie zelf. Ook horecatarieven lopen uiteen: een kop koffie kost bijvoorbeeld 2,50 euro in Tilburg en 3,25 euro in Lisse; een glas wijn varieert van 4,15 euro tot 6,85 euro. Uitvaartland signaleert bovendien dat consumenten tarieven lastig kunnen vergelijken, omdat niet alle crematoria hun prijzen openbaar maken en verschillende variabelen (aula-duur, koffiekamer, toeslagen) een rol spelen.

Tegen deze achtergrond neemt het belang van crematie verder toe: bijna 70 procent van de Nederlanders kiest voor cremeren en stille crematies worden steeds populairder. Nabestaanden kiezen vaker voor een afscheid op een alternatieve locatie, zoals een restaurant, sportkantine of café, en combineren dat met een sobere technische crematie.