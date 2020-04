Rotterdamse regeling: korting op uitvaart

Door de strikte coronamaatregelen verlopen uitvaarten momenteel heel anders dan nabestaanden wellicht zouden willen. Om ze enigszins tegemoet te komen geeft de gemeente Rotterdam 25 procent korting op de kosten van een uitvaart op begraafplaatsen of het crematorium van de gemeente.

Sinds de invoering van de maatregelen halverwege maart mogen er volgens de landelijke richtlijnen, maximaal dertig mensen een uitvaart bijwonen. Daarnaast is het niet toegestaan om voor of na de uitvaart een samenkomst te houden. Het Rotterdamse college besloot daarom om nabestaanden 25 procent korting te geven op de kosten van een uitvaart.

Coulanceregeling

De coulanceregeling is op 4 april ingegaan en is in ieder geval van kracht totdat de beperkingen niet meer gelden. De regeling geldt voor uitvaarten van overleden Rotterdammers op begraafplaatsen of het crematorium van de gemeente. De korting geldt ook voor de kosten die de nabestaanden betalen voor het afsluiten van de grafrechten.

Grafrecht voor onbepaalde tijd

Ook is het nu mogelijk om voor onbepaalde tijd begraven te worden op een gemeentelijke begraafplaats. Tot nu toe konden grafrechten alleen voor minimaal jaar afgekocht worden. Deze extra mogelijkheid zou per 1 januari 2021 gelden, maar is nu versneld ingevoerd. Nabestaanden die kiezen voor een graf voor onbepaalde tijd, mogen de kosten binnen tien jaar renteloos aflossen. Ook in Den Haag hebben islamitische organisaties gevraagd om deze eeuwigdurende grafrust, die voor moslims heel belangrijk is.

‘Met de coulanceregeling willen we recht doen aan de essentie van het afscheid nemen: met zijn allen bij elkaar komen en samen verdriet en herinneringen delen. We hopen dat nabestaanden nu de gelegenheid hebben om op een ander moment of op andere wijze een passend afscheid te hebben,’ aldus wethouder Bert Wijbenga: