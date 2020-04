Wet digitale besluitvorming in ruim twee weken rond

De Eerste Kamer gaf dinsdag goedkeuring aan de wet die tijdelijk digitale besluitvorming mogelijk maakt bij decentrale overheden, waaronder de gemeenteraad. Coalitiefracties lieten uit spoedoverwegingen het debat grotendeels langs zich heen gaan.

Senatoren prijzen de voortvarendheid waarmee het voorstel ter hand is genomen. Op 23 maart kondigde minister Knops van Binnenlandse Zaken het aan. Voor Haagse begrippen is alles met lichtsnelheid voltrokken, waarbij ook nog de reguliere procedures zijn gevolgd. ‘Nood breekt geen wet, dat geldt ook hier. Het voorstel is op de juiste wijze voorgelegd aan de Kamers, zoals het hoort,’ zei SP-fractievoorzitter Tiny Kox. Knops maande eerder de Tweede Kamer tot spoed vanwege de ‘uitzonderlijke omstandigheden’.

Vertrouwen in lokaal bestuur

Om geen onnodige vertraging te veroorzaken, leverden meerdere partijen, waaronder de coalitiefracties, geen inbreng tijdens het debat in Eerste Kamer. In hun stemverklaring lichtten ze dit kort toe. ‘Wij hebben niet deelgenomen omdat we het voorstel vanzelfsprekend vonden en het nodig is tempo te maken. En ook omdat deze tijdelijke wet getuigt van groot vertrouwen in lokale bestuurders. Dat vertrouwen hebben wij ook,’ aldus CDA-fractieleider Ben Knapen.

Niet in quarantaine

Een belangrijke overweging voor veel senatoren is dat raadsleden die zelf ‘kwetsbaar’ zijn voor het coronavirus, of hun gezinsleden, kunnen blijven deelnemen aan de lokale democratie. Hetzelfde geldt voor mensen die zelf besmet zijn, voegde PvdA-leider in de senaat Ruud Koole toe: ‘Door te zorgen dat mensen in quarantaine mee kunnen blijven vergaderen, zorgt deze wet ervoor dat de democratie niet in quarantaine komt.’ Hij noemde het voorstel daarom ‘heel belangrijk’.

Liever fysiek

Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren toonde hiervoor sympathie, maar benadrukte dat ‘fysiek vergaderen honderdmaal prettiger is dan digitaal’ en stemde tegen het voorstel. Zijn vrees is dat het politieke debat het slachtoffer zal worden van de maatregel. Ook is hem niet duidelijk wat de minister bedoelt met het uitgangspunt dat digitaal vergaderen alleen mag ‘als het echt niet anders kan’. Nicolaï wilde weten of dit voor de gehele coronacrisis geldt. ‘De ene keer zegt de minister dit, de andere keer dat.’

In werking

De wet treedt onmiddellijk na publicatie in het Staatsblad in werking. Decentrale overheden krijgen hierover bericht. Het ministerie van BZK werkt samen met de koepels, beroeps- en belangenverengingen aan ondersteuning, zodat gemeenteraden snel gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de wet biedt.

De VNG zette alvast vragen en antwoorden over de nieuwe wet op een rij. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden helpt ook om gemeenten klaar te stomen voor het digitale vergaderen. In opdracht van het programma Democratie in Actie maakte het Periklesinstituut een handboek voor virtueel vergaderen. Ook is informatie verzameld op lokale-democratie.nl/coronavirus.

Vrijdag 10 april om 15:00 uur organiseren wij een webinar over digitaal vergaderen voor raadsleden. Dit geeft raadsleden de kans om vragen te stellen. Meer weten en aanmelden kan hier: https://t.co/Ht61Znjdk2 — Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (@RaadslidNu) April 8, 2020

Lees ook de blogs over dit onderwerp: Nood breekt wet: digitaal voor altijd? en Tijd voor een noodwet openbaar bestuur en Is de raad reddeloos in tijden van crisis?