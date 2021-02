Heerlen pioniert met eigen digitale munt

Heerlen start met een eigen cryptomunt. Inwoners kunnen de digitale munt verdienen door klusjes in de buurt te doen. Bij ondernemers in de gemeente kan vervolgens worden afgerekend met de innovatieve valuta. Onder de klinkende naam ’t Heerlense Heitje, moet de munt zo burgerparticipatie én de lokale economie stimuleren.

Heerlen is naar eigen zeggen de eerste gemeente in de Europese Unie die voor deze doeleinden een digitale munt gebruikt. Eind maart start de pilot ‘t Heerlens Heitje. Gedurende de proef kunnen bewoners via een app laten weten dat ze een klus willen doen. Denk aan het verven van een paaltje of gevel en het opknappen van een zitplaats in de openbare ruimte. In de app zijn verschillende klussen verzameld, met daarbij de informatie die nodig is om de klus te klaren. Het benodigde materiaal wordt door de gemeente verstrekt.

Omgezet naar euro’s

Achter het systeem gaat blokchaintechnologie schuil: de heitjes die bewoners met klussen verdienen, belanden in een digitale portemonnee in de app. Met de digitale munt kan bij aangesloten Heerlense ondernemers worden betaald. De deelnemende ondernemers ontvangen via een speciale webapplicatie de heitjes waarmee inwoners betalen. Deze worden omgezet naar euro’s die de gemeente uitbetaalt.

Het doel van de proef is tweeledig. Wethouder Charles Claessens, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud: ‘Met dit concept stimuleren de gemeente Heerlen en haar projectpartners op innovatieve wijze zowel burgerparticipatie als de lokale economie. Samen met inwoners en ondernemers houden we zo onze stad schoon, leefbaar en aantrekkelijk.’

Koplopersubsidie

Het project krijgt financiële ondersteuning uit het fonds Urban Innovative Actions van de Europese Unie. ‘Het feit dat we de eerste zijn, betekent ook flink wat uitzoek- en regelwerk. Op juridisch en technisch gebied maar ook met betrekking tot belastingen. Daarvoor hebben we met de Belastingdienst, die heel constructief heeft meegekeken, een oplossing gevonden.’

De gemeente experimenteert nu nog op kleine schaal met de digitale munt. De pilot start met een kleine testgroep van een aantal vooraf uitgenodigde bewoners en ondernemers uit de wijken Grasboek, Musschemig, Schandelen en Heerlen-Centrum. De gemeente hoopt het concept snel uit te rollen over heel Heerlen. Verschillende andere gemeenten hebben inmiddels ook interesse getoond, aldus de gemeente.

Samenwerking

De gemeente Heerlen werkt voor de pilot samen met verschillende partijen, zoals centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie GMS, CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.