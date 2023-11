Op naar de verkiezingen: acties voor hogere opkomst

Nog even en dan is het tijd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Gemeenten zetten alle zeilen bij tijdens de voorbereidingen om straks zoveel mogelijk mensen te laten stemmen. Van bijzondere stemacties tot gratis verkiezingstaxi’s.

Verkiezingsfeestje

In de gemeente Arnhem zijn de verkiezingen reden voor een feestje, namelijk voor de Time2Vote-party. Wie stemmen moeilijk of ingewikkeld vindt, kan op 7 november terecht voor een ludiek verkiezingsfeest. De avond start met een drankje en muziek. Daarna leggen de Kiesmannen tijdens een laagdrempelige en humorvolle theatershow uit hoe de wereld van de Tweede Kamerverkiezingen in elkaar steekt. Zoals waar je voor stemt en hoe je je stem bepaalt. Het feest is voor iedereen van 18 jaar of ouder. Wie dit jaar voor het eerst mag stemmen, kreeg een persoonlijke uitnodiging voor het feest.

Met de groeten van de burgemeester

In de gemeente Lochem ontvangen zo’n 300 jongeren een persoonlijke kaart van de burgemeester. Het gaat om de groep jongeren die voor het eerst naar de stembus mogen, omdat ze 18 jaar werden. De boodschap: ‘Ga stemmen, want het is jouw kans om mee te beslissen wie de leden van de Tweede Kamer worden. Daarmee heb jij invloed op belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over klimaat, wonen, zorg en inkomen.’ Ook verwijst de kaart naar meer informatie. Ook jongvolwassenen uit de gemeente Deventer ontvangen zo’n kaart.

Jongerenstembureaus

Den Haag wil voor de aankomende verkiezingen meer jongerenstembureaus openen in de stad. Bij de Provinciale Statenverkiezingen dit voorjaar werd voor het eerst geëxperimenteerd met zo’n stembureau dat toen werd gerund door 15 jongeren van boven de 18 jaar. Dat wil de stad nu opnieuw doen. De bedoeling van het stembureau is om jongeren meer te betrekken bij de politiek. De jongeren krijgen voorafgaand ook een training voor hun taken als stembureaulid.

Gratis verkiezingstaxi

In aanloop naar de verkiezingen wijzen verschillende gemeenten al op hun gratis verkiezingstaxi, zoals in de gemeente Leeuwarden. Hier is de taxi bedoeld als gratis service voor wie moeilijk loopt of een andere beperking heeft. Wie er gebruik van wil maken, wordt thuis opgehaald en naar een goed bereikbaar stemlokaal bij hen in de buurt gebracht. Na afloop wordt hij of zij weer thuisgebracht. Ook in Tynaarlo en Groningen kan dit. In Helmond rijdt de Taxbus rond.

In de schoolbanken

In veel gemeenten worden scholen betrokken bij de verkiezingen, om zo al zo vroeg mogelijk inwoners bewust te maken van de mogelijkheid en het belang van stemmen. In Wijk bij Duurstede organiseert het Revius Lyceum scholierenverkiezingen in samenwerking met ProDemos. Dan kunnen zij in een stemlokaal op school hun stem uitbrengen. De uitslag laat zien hoe de Tweede Kamer eruit zou zien als scholieren het voor het zeggen zouden hebben. Ook zijn de scholieren te gast geweest in het Huis van de Gemeente voor het opdoen van kennis en samen met raadsleden en de wethouder te ervaren hoe democratie in de praktijk werkt. Aan bod kwamen actuele thema’s die binnen de gemeente spelen en er werd gedebatteerd, overlegd en besluiten genomen.

Verkiezingsdebat met studenten

In Dordrecht wordt een verkiezingsdebat georganiseerd op het ROC Da Vinci College op 15 november, met kandidaat Tweede Kamerleden. Studenten van het college zijn bij het verkiezingsdebat aanwezig. Het is een middel om studenten bekend te maken met politiek en het belang van hun stemrecht. Die avond gaan de partijen aan de hand van een aantal stimulerende stellingen in gesprek over hoe Den Haag in de regio Drechtsteden kan investeren in brede welvaart en leefbaarheid.

Prokkelduo’s

Bij de afgelopen verkiezingen werkten zo’n 300 prokkelduo’s op stembureaus door heel Nederland. Hierbij werken een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder licht verstandelijke beperking samen. Meer dan 180 gemeenten hebben hier positieve ervaringen mee opgedaan, aldus stichting Prokkel. Veel van deze gemeenten hebben aangegeven bij de aankomende verkiezingen ook weer deel te nemen.

Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de prokkelduo’s weer aanwezig. Hier worden ze bijvoorbeeld ingezet voor verschillende taken, zoals het ontvangen van gasten en het uitdelen van stembiljetten.

Bijzondere stemlocaties

En dan zijn er nog de bijzondere stemlocaties die ervoor kunnen zorgen dat stemmen een feestje wordt. Zo kunnen Amsterdammers bijvoorbeeld terecht in het Van Gogh Museum en de Westermoskee.