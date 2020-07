Agressie tegen lokale politici blijft toenemen

Ruim een derde van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, 35 procent, had de afgelopen 12 maanden te maken met agressie en geweld. Half 2014 ging dit nog om 23 procent. Vooral verbale agressie via sociale media komt steeds vaker voor. Politici vinden het vaak niet ernstig genoeg om aan de bel trekken hierover.

Dat komt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 van I&O Research. Er is meer agressie richting raadsleden, wethouders en burgemeesters dan in 2018. Bij alle drie de functies is het aandeel dat te maken kreeg met agressie en geweld toegenomen. Dat was de helft van de burgemeesters en 46 procent van de wethouders, tegenover een derde van de raadsleden.

Minder ernstig

Vooral het aantal ‘minder ernstige’ incidenten, zoals ervaren door de betrokkenen zelf, neemt toe. Een kwart van alle politieke ambtsdragers had in de afgelopen 12 maanden te maken met een als ‘minder ernstig’ ervaren voorval. Een op de tien maakte een incident dat als (zeer) ernstig is ervaren mee. Slechts 2 procent van de ondervraagde is slachtoffer van fysiek geweld. Dit percentage is al zes jaar stabiel.

Bij wethouders en raadsleden is sinds 2014 sprake van een toenemende trend. Burgemeesters werden in vergelijking met twee jaar geleden vaker bedreigd, maar het percentage zit nog onder het niveau van 2016.

Uit: Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

Sociale media

Dit jaar worden lokale politici voor het eerst vaker via sociale media bedreigd dan in het directe contact. In 2014 had 3 procent te maken met agressie via social media, nu is dat 16 procent. Bijna de helft van alle incidenten is via sociale media of internet geuit. Het aandeel face-to-face is licht gedaald, van 12 procent van alle politieke ambtsdragers naar 10.

Elk incident één te veel

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het onderzoek. ‘Elk incident bij burgemeesters, bestuurders en wethouders is er één te veel en heeft een grote impact op de werking van onze democratie. Deze cijfers onderstrepen voor mij het belang van het investeren in de persoonlijke veiligheid van alle decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers.’ De minister wil al sinds de vorige monitor in 2018 agressie en geweld tegen lokale politici beter aanpakken.

Weerbaarheid

Gemeenten geven volgens het rapport van dit jaar nog te weinig structurele aandacht aan de weerbaarheid van de organisatie als geheel. ‘Dit terwijl kwetsbare processen voor ondermijnende invloeden zich op verschillende plekken binnen de organisatie kunnen manifesteren. Ongewenste beïnvloeding van en door inwoners of bedrijven is schadelijk voor de lokale democratie.’

Daarom ziet Ollongren graag meer meld- en steunpunten voor agressie en geweld. Een beter beeld van alle incidenten helpt gemeenten volgens haar met het vormgeven van een weerbaarheidsaanpak. De bewindsvrouw gaat hierover in gesprek met gemeenten en VNG.

Ook wijst ze weer op het Netwerk Weerbaar Bestuur dat helpt politieke ambtsdragers weerbaarder te maken, bijvoorbeeld met het Veiligheidspakket voor startende burgemeesters. Een overzicht van de producten en diensten is sinds kort te vinden in de nieuwe Leidraad Veilig Bestuur.