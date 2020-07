Controller Den Haag moet opstappen om 2 miljoen euro fraude

Een financiële medewerker van de gemeente Den Haag heeft jarenlang fraude kunnen plegen met valse facturen. De gemeente zou voor zeker 2 miljoen euro zijn benadeeld. De medewerker kreeg onlangs op staande voet ontslag en er is aangifte tegen hem gedaan.

De nieuwe Haagse burgemeester Jan van Zanen maakte gisteren de fraudezaak bekend in een brief aan de raad. De ex-medewerker vocht het besluit aan, en eiste een vertrekvergoeding van ruim een half miljoen euro. Die krijgt hij niet: de rechter oordeelt dat het ontslag een terechte maatregel is.

De man kon niet aantonen dat er daadwerkelijk diensten zijn geleverd voor het merendeel van tientallen facturen in de zaak. Een strafrechtelijk onderzoek zou inmiddels ‘in volle gang zijn’.

Keten van bedrijven

De malversaties vonden plaats bij de dienst stadsbeheer, waar de fraudeur al jaren werkzaam was, sinds 2018 bij de daartoe behorende handhavingsorganisatie. Al vanaf 2013 blijken diverse bv’s direct betrokken, waar via participaties weer een keten van bedrijven mee verbonden lijkt te zijn. Wie in die structuur aan de touwtjes trekt, wordt niet in één oogopslag duidelijk.

De medewerker zelf verklaarde tegenover de rechter dat hij binnen de gemeente in opdracht van leidinggevenden handelde. Hij zou hiervan ‘niet de dupe’ mogen worden, zo voerde hij aan ter verdediging. Maar de gemeente weerspreekt dat en de rechter vond geen bewijs voor deze lezing van de man. Hij zou onder een hoedje hebben gespeeld met de ‘bevriende bedrijven’ buiten de gemeente.

Fraudeur niet tekenbevoegd

De ex-medewerker ontkent niet dat hij fout zat, maar verklaart dat pas achteraf zelf in te zien. Opvallend is dat hij niet bevoegd was facturen te accorderen. Via trucs zou hij collega’s zo ver hebben gekregen, bijvoorbeeld door facturen ‘met spoed’ in te sturen.

Wethouder Saskia Bruines van de gemeente benadrukte tijdens een kort debat woensdag dat het fraudeprobleem ‘niet structureel’ is binnen de organisatie. Verschillende raadsleden hebben hierover niettemin twijfels. Ze vragen zich af of het probleem niet dieper in de organisatie zit, en of de man met ‘handlangers’ heeft gewerkt om zulke sommen geld door het systeem te krijgen.

Wethouders nog steeds verdacht

De gemeente is met de zaak binnen korte tijd opnieuw in verlegenheid gebracht, nadat oktober vorig jaar al een strafrechtelijke verdenking wegens ambtelijke corruptie tegen twee wethouders bekend werd. Het onderzoek in die zaak tegen onder meer Richard de Mos loopt nog. Later werd bekend dat ook een ex-topambtenaar onder het vergrootglas ligt. Hij stapte zelf op na een integriteitsonderzoek.