Burgemeesters staan achter ‘pijnlijke’ maatregelen

Foto: Gemeente Den Haag, burgemeester Van Zanen

Het kabinet maakt vanavond bekend met welke maatregelen het de komende weken gaat proberen het coronavirus in te dammen. Er komen volgens ingewijden ingrijpende beperkingen aan voor onder meer de horeca en de detailhandel. Tijdelijk voorzitter van het Veiligheidsberaad, Henri Lenferink, zegt dat de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s eensgezind achter het nieuwe pakket maatregelen staan.

De voorgenomen maatregelen werden gisteravond aan het Veiligheidsberaad gepresenteerd door ministers De Jonge en Grapperhaus. ‘Wij hopen dat dit pakket ons helpt de negatieve cijferreeks te doorbreken,’ stelt Lenferink. Volgens hem zijn de maatregelen ‘voor iedereen pijnlijk’. Inhoudelijk wilde hij gisteren nergens op ingaan. ‘Wij kunnen ons gezamenlijk vinden in het advies aan het kabinet. Het kabinet neemt morgen een besluit.’

Achter het beleid

Ook minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus liet nog niks los. ‘We moeten niet gaan speculeren en mensen onrustig maken. De veiligheidsregio’s staan als één persoon achter het landelijke beleid. Dat heeft Nederland nodig. Het belangrijkste is dat de besmettingscijfers hoog oplopen. De reguliere zorg gaat in gevaar komen. Dat is waar het om gaat.’

Horeca tijdelijk dicht

De kans is groot dat cafés en restaurants opnieuw tijdelijk worden gesloten, zoals in het voorjaar. Een definitief besluit daarover is volgens ingewijden nog niet genomen. Dat staat gepland voor vanmiddag. Voor die tijd zijn er nog overleggen. Het komt geregeld voor dat maatregelen op het laatst toch weer veranderen.

De tijdelijke sluiting van de horeca is een belangrijke maatregel, aldus ingewijden, omdat veel besmettingen daar zouden plaatsvinden. In winkels mag mogelijk na acht uur ’s avonds geen alcohol meer worden verkocht. Dat moet voorkomen dat mensen het elders samen op een drinken zetten, als kroegen verplicht vroeg sluiten. In sommige regio’s is de drankverkoop in de avond al aan banden gelegd.

Verdere beperkingen

Ook teamsporten voor volwassenen kunnen tijdelijk niet meer doorgaan. In de eigen woning zijn maximaal nog maar drie gasten per dag toegestaan. Dat om te voorkomen dat mensen feestjes thuis in ‘shifts’ geven. Uitzonderingen op de maximale groepsgrootte van dertig personen zouden verdwijnen. Het kabinet zal er nog eens op hameren dat mensen thuis moeten werken, tenzij dat echt niet kan. Het gebruik van het openbaar vervoer voor reizen die niet strikt noodzakelijk zijn, wordt naar verwachting nog verder ontmoedigd.

Met de beperkingen, die door premier Rutte en coronaminister De Jonge vanavond in een persconferentie officieel worden bekendgemaakt, wil het kabinet bereiken dat mensen zich minder gaan verplaatsen en minder bij elkaar komen. Twee weken geleden werden al extra maatregelen getroffen, maar het aantal dagelijkse besmettingen is sindsdien hard blijven oplopen. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bleek niet te spreken over de aanpak.

Routekaart

Het kabinet introduceert vier niveaus van de ernst van coronaverspreiding in een regio. Dat schrijft de Volkskrant die de zogenoemde routekaart in handen heeft. De Jonge zei vorige week in de Kamer al dat hij denkt aan ‘een model waarbij je in regio’s, al naar gelang de besmettingsgraad daarom vraagt, een aantal maatregelen sowieso hebt te nemen op grond van die besmettingsgraad’.

Update: Ook na het bekendmaken van de maatregelen blijft het Veiligheidsberaad erachter staan. ‘De nieuwe maatregelen zijn ingrijpend, maar duidelijk. Inwoners, ondernemers en branches in Nederland weten nu waar ze aan toe zijn. De veiligheidsregio’s beseffen dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor branches als de horeca en de recreatie-, theater- en evenementenbranche. Velen toonden in de afgelopen periode dat ze flexibel en creatief zijn,’ aldus Lenferink. ‘De veiligheidsregio’s zijn het echter gezien de ernstige situatie in Nederland eens met het kabinet dat stevig ingrijpen nu noodzakelijk is.’