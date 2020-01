Nieuwjaarsreceptie of ‘borrel’ na afloop van een vergadering: het college van Weststellingwerf doet het deze maand zonder glaasje champagne of wijn. De Friese gemeente is niet de enige die het jaar begint met het goede voorbeeld.

Goed voorbeeld doet immers goed volgen, zo is de gedachte achter de geheelonthouding. Het college zet in januari de eigen alcoholconsumptie ‘op pauze’. De bestuurders doen mee aan de actie IkPas. Deze Nederlandse variant van ‘Dry January’ wordt elke twee jaar georganiseerd. Het doel is ‘bewust te worden van de keuze voor alcohol en het doorbreken van vastgeroeste patronen’.

Uitdaging collega’s en bewoners

De collegeleden laten niet alleen zelf tijdelijk de alcoholische versnaperingen staan, ze dagen collega’s en inwoners uit om hetzelfde te doen. Burgemeester André van de Nadort is vol goede moed: ‘Op het gemeentehuis zetten we een mini-campagne op voor medewerkers. Op ludieke wijzen attenderen we hen op IkPas en stimuleren we ze om ook een maand lang niet te drinken. We hopen dat iedereen elkaar motiveert en dat de lijst met medewerkers die meedoen heel lang wordt!’

Voorbeeldrol voor jongeren

De burgervader hoopt zelf vooral een voorbeeld te zijn voor jongere inwoners. ‘Als gemeente stimuleren wij een gezonde leefstijl van onze inwoners. Ik hoop dat de actie van IkPas ertoe leidt dat we ons bewuster zijn van de gewoonte om alcohol te drinken. En dat alcohol niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. Maar vooral ook dat we ons bewust zijn van onze voorbeeldrol voor jongeren.’

Net als in veel andere plaatsen zijn er voor de jeugd in Weststellingwerf nog altijd manieren om aan alcohol te komen, blijkt uit recent onderzoek van het Platform Nuchtere Fries. Mysterykids van 17 jaar testten verschillende locaties zoals supermarkten, cafés, buurthuizen en sportkantines. Het verbod op de verkoop van alcohol onder de 18 jaar werd in dat onderzoek door 60 procent nageleefd. Het gemiddelde nalevingspercentage in Friesland ligt op 37 procent.

Alcoholvrije nieuwjaarsreceptie

Naast Weststellingwerf zijn er meer gemeenten waar bestuurders tijdens de aankomende nieuwjaarsreceptie het glas zonder alcohol zullen heffen. Zo doen ook Wijchen, Ooststellingwerf, Hardenberg, Zundert, Diemen, Dronten en Elburg mee. De gemene deler tussen deze plaatsen is een actief alcoholpreventiebeleid. In totaal doen er inmiddels 41.466 deelnemers door het hele land mee aan de actie. Voor gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om bij de actie aan te sluiten.