Lokale partijen blijven groeien, opkomst stijgt ten opzichte van 2022

In meerdere gemeenten hebben nieuwkomers de meeste stemmen gekregen. Ze werden de grootste, terwijl ze vier jaar geleden nog niet meededen.

In de Brabantse gemeente Alphen-Chaam kreeg de nieuwe partij Lokaal Krachtig bij haar debuut bijna 42 procent van de stemmen.

Debutant Wij Westervoort kreeg meer dan 33 procent van de stemmen in de Gelderse gemeente Westervoort. GroenLinks-PvdA kreeg 24 procent, terwijl ze vier jaar geleden samen de steun kregen van ruim 40 procent van de kiezers.

In het Gelderse Maasdriel kreeg Hart voor Maasdriel vanuit het niets 32 procent van de stemmen. In Oldebroek, ook in Gelderland, stemde ruim 32 procent op het Christelijk Verbond Oldebroek. Dat is de partij van Ongehoord Nieuws-presentator Tom de Nooijer, die zich heeft afgesplitst van de plaatselijke SGP.

In de Noord-Hollandse gemeente Uitgeest stemde bijna een op de vijf kiezers op debutant Onafhankelijk Uitgeest. Die partij kreeg iets meer stemmen dan Progressief Uitgeest, dat vier jaar geleden de grootste was geworden. Ook in Goeree-Overflakkee, Hardenberg, Best, Stede Broec en op Texel werd een nieuwe partij de grootste.

Op basis van de momenteel bekende uitslagen hebben lokale partijen verreweg de meeste zetels gewonnen. Ze krijgen bij elkaar bijna 3400 gemeenteraadsleden. Dat is meer dan het CDA (iets meer dan 1100), de VVD (ruim 1000) en GroenLinks-PvdA (ruim 1000) bij elkaar.

Abseilen

Het landelijke opkomstpercentage is, met 337 van de 340 gemeenten waar verkiezingen waren, 54,1 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bracht 51 procent van de stemgerechtigde Nederlanders een stem uit. Ook in Rotterdam was de opkomst hoger dan vier jaar geleden. Dit betekent dat burgemeester Carola Schouten gaat abseilen van de Euromast zoals zij had beloofd.

In elf gemeenten is geëxperimenteerd met een kleiner stembiljet. In bijna alle gemeenten waar gestemd kon worden met een kleiner stembiljet, is het percentage ongeldige stemmen gestegen.