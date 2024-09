Maatregel Faber brengt aantal Ter Apel niet onder de 2000

Foto: ANP VINCENT JANNINK

Het is niet gelukt om per september minder dan 2000 asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te hebben, stelt de gemeente Westerwolde. Dit ondanks de omstreden maatregel van asielminister Faber om de afgelopen paar dagen 1 of 2 extra mensen in opvangcentra door het land te plaatsen.

De gemeente Westerwolde gaat daarom weer naar de rechter om te zorgen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich aan de afspraak van het maximumaantal houdt. Het COA meldt echter wel onder de 2000 te zitten sinds zondag. Dat verschil komt doordat Westerwolde het aantal mensen meerekent dat in de ochtend vanuit de overlooplocatie in Pekela, de nachtopvang, naar Ter Apel gaat.

‘Het COA is er wel in geslaagd om het aantal mensen omlaag te brengen, door een grote verschuiving van asielzoekers naar andere locaties in Nederland. Er is geen sprake van een structurele oplossing,’ aldus burgemeester Jaap Velema.

Noodgreep

De haast bij de extra plaatsing van asielzoekers uit Ter Apel in opvangcentra is volgens asielminister Faber aan het CAO te wijten. Dat zei ze na afloop van de ministerraad in reactie op de verbazing over de noodgreep. ‘Er is te weinig aan gewerkt in mijn ogen’. De minister wees ook naar gemeenten, die volgens haar wel degelijk vrije plaatsen hebben, maar het overvolle Ter Apel ‘in de kou laten staan’.

Merkwaardig

De VNG begrijpt volgens een woordvoerder dat Ter Apel ‘een groot probleem heeft dat moet worden opgelost’ en deze ‘noodmaatregel’ kan helpen. Maar dat de vereniging niet betrokken is was bij het besluit en er geen overleg is geweest, is ‘op zijn minst merkwaardig’. Er is bijvoorbeeld ook de vraag hoe lang de maatregel gaat duren. ‘En als in een opvang 300 mensen mogen zitten en je plaatst er 2 bij, is daar ook sprake van overbevolking’.

Bizar

De Amsterdamse asielwethouder Groot Wassink noemde het ‘bizar’ dat het is besluit is genomen zonder overleg met gemeenten. ‘Bovendien worden gemeenten die zich al ruimhartig inzetten nu opnieuw extra belast terwijl er ook gemeenten zijn die niets doen en op deze manier worden ontzien,’ aldus de wethouder.

Een raadsel

Maar PVV-minister Faber vond niet dat ze gemeenten overviel en had moeten bellen. De extra plaatsing schendt volgens haar geen enkele afspraak. Juist de gemeenten met lege plekken hebben volgens Faber wat uit te leggen, want ‘ik ben er dus achter gekomen dat er vrije plekken zijn die niet benut worden. Dat vind ik dus ook een raadsel’.