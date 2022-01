Enthousiasme voor plek in de nieuwe Rotterdamse wijkraden

In Rotterdam zijn 621 inwoners die zitting willen nemen in een van de nieuwe 39 wijkraden. De gemeente is blij verrast met dit aantal.

Dit jaar start de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie, getiteld Wijk aan Zet. Rotterdam krijgt om dit plan vorm te geven 39 wijkraden. Die bestaan uit inwoners, die zich inzetten voor hun eigen buurt. Er hebben zich in totaal 621 inwoners gemeld die zitting willen nemen in een van de wijkraden. In 36 van de 39 wijken zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare zetels en in twee wijken is het aantal kandidaten gelijk aan het aantal zetels. In één wijk, Heijplaat, wordt het aantal zetels teruggebracht naar vijf.

Meer dan de helft van de kandidaten (57 procent) stelt zich verkiesbaar zonder extra aanduiding van een politieke partij of een andere organisatie achter hun naam op het stembiljet. Ruim 43 procent doet dit met een aanduiding.

Rotterdamse democratie

Afhankelijk van het aantal inwoners in een buurt, krijgt een wijkraad 7 tot 9 zetels. Ze vervangen de gebiedscommissies, wijkcomités en huidige wijkraden. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. De wijkraad nodigt de wijk straks actief uit om mee te denken en mee te doen.

Wethouder Roos Vermeij, van Wijken en Kleine Kernen: ‘Dat zoveel Rotterdammers de handschoen willen oppakken en willen opkomen voor hun wijk overtreft onze stoutste verwachtingen. Een feest voor de Rotterdamse democratie. Ik dank alle kandidaten voor hun lef en hun betrokkenheid. En ik wens ze namens de gemeente Rotterdam heel veel succes met hun campagne.’

Campagne

De verkiezingen voor de leden van de wijkraden vinden op dezelfde dag plaats als de gemeenteraadsverkiezingen, op 16 maart 2022. De kandidaten voor de wijkraden gaan tot die tijd hun eigen campagne voeren. Rotterdam stelt hiervoor persoonlijke posters en flyers ter beschikking. Ook organiseert de gemeente online bijeenkomsten om de kandidaten te informeren. Tijdens de campagne komen in iedere wijk verkiezingsborden te staan met afbeeldingen van de kandidaten van de betreffende wijk.