Rotterdammers krijgen meer invloed via nieuwe wijkraden

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, kiezen Rotterdammers ook buurtgenoten in hun nieuwe wijkraad. De 39 wijkraden van de stad vormen vanaf dan de basis voor de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie.

Het college van B en W heeft hiervoor een raadsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staan de regels over zaken als verkiezingen, taken en bevoegdheden en vergoedingen voor wijkraadsleden. Ook het implementatieplan is inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad, zo schrijft de gemeente.

Wijkraden aan zet

Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam een nieuw systeem van 39 wijkraden, die door de bewoners worden gekozen. Afhankelijk van het aantal inwoners in een buurt, krijgt zo’n wijkraad 7 tot 9 zetels voor bewoners. De wijkraden vervangen de bestaande gebiedscommissies, wijkraden en -comités. De concentratie zorgt ervoor dat de gemeente beter weet wat er in een wijk speelt en kan doen wat er nodig is.

Taak van een wijkraad

Bewoners krijgen via de wijkraad meer te zeggen over hun directe omgeving. Samen met maatschappelijke organisaties, de wijkraad en de gemeente zetten ze zich straks in voor hun buurt. De wijkraden vormen de spil in de samenwerking tussen bewoners, organisaties, ondernemers en gemeente, zo schrijft Rotterdam. ‘Hun taken bestaan onder andere uit het verbinden, activeren en vertegenwoordigen van de wijk. Daarnaast uit het opbouwen van netwerken en het aanjagen van participatie. Ze geven ongevraagd advies aan het stadsbestuur en sluiten samen met bewoners, organisaties en gemeente een wijkakkoord.’

Dat akkoord vormt de basis voor de samenwerking. Er staan lokale plannen in en gemaakte afspraken over de participatie van bewoners bij stedelijke thema’s die hun omgeving raken. De plannen worden uitgevoerd met budget van de gemeente. De wijkraden krijgen onafhankelijke ondersteuning bij het uitvoeren van hun taken.

Wijkhubs en -managers

Alle partijen – bewoners, wijkraadsleden, organisaties en ambtenaren – werken samen vanuit een wijkhub: een laagdrempelige, fysieke ontmoetingsplaats op een centraal punt. ‘Door vanuit de wijk te werken, is de gemeente beter benaderbaar en krijgen ambtenaren een beter gevoel van wat er speelt. De wijkraad kan er vergaderen en bewoners kunnen aankloppen met vragen.’ In totaal komen er 39 van deze hubs, één in elke buurt.

Ook zet de gemeente in op het versterken van de positie van de wijkmanager. Die wordt nu al als spil in de samenwerking tussen lokale vertegenwoordigers, bewoners en de gemeente gezien. ‘Zij krijgen een stevig mandaat, zodat de stem van de wijk via hen harder doorklinkt in de gemeentelijke organisatie. Ook krijgen deze managers jaarlijks ‘handgeld’ om kleine, prangende zaken te financieren.’

Participatieplatform

De gemeente werkt eveneens aan de ontwikkeling van een digitaal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl. Hier kunnen inwoners straks meedenken en meebeslissen over wat hun buurt nodig heeft, ideeën aandragen en kiezen welke bewonersinitiatieven worden gehonoreerd en uitgevoerd.