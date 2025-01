Heeft u ook goede voornemens voor 2025? Stoppen met roken? Iets minder drinken? Of toch meer sporten? In het openbaar bestuur zou een mooi voornemen zijn om het langetermijnperspectief meer in het oog te houden.

Veel beslissingen in het openbaar bestuur hebben een grote impact op hoe de toekomst eruit gaat zien. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de lange termijn zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is helaas niet altijd zo. In de hectiek van de dag duwt de korte termijn van dagelijkse beslommeringen – acute problemen en maatschappelijke ophef – de aandacht weg van de lange termijn. Of worden moeilijke keuzes zelfs uitgesteld. En zo worden de oplossingen van vandaag de problemen van morgen.

Als er wél naar de lange termijn wordt gekeken, dan worden de belangen voor toekomstige generaties maar ook die van de huidige kinderen en andere aardbewoners meegenomen. Per slot van rekening nemen we met ons handelen een hypotheek op de toekomst, lenen we van kinderen die nog geboren moeten worden, maar geven we niet altijd thuis als het om een terugbetalingsregeling gaat.

Gemeenteraad

Het wordt gemeenteraadsleden gemakkelijk gemaakt om vanaf nu bewust het langetermijndenken bij besluitvorming mee te wegen en een goede voorouder te worden. Dat kan door de belofte op Tegentijd online te tekenen. Deze belofte luidt:

‘Vanaf dit jaar neem ik mij voor om mijn denkbeeldige achterkleinkind mee te laten beslissen bij mijn werk als raadslid. Zo streef ik ernaar een goede voorouder te zijn.’

Deze belofte is een initiatief van het Ministerie van de Toekomst en The Turn Club. Dit zijn twee samenwerkingsverbanden van veranderaars, creatieven, kunstenaars en verbinders, die ieder op hun eigen wijze het langetermijndenken versterken.

Maar het stopt niet bij het goede voornemen. Bewustwording is pas het begin. Maar wel een goed begin om het stemgedrag te veranderen.

Wat kun je doen?

Echt verandering teweegbrengen en toekomstige generaties een stem geven kan door als Raad gezamenlijk regelmatig een gesprek over het langetermijndenken te organiseren, door binnen de Raad ambassadeurs van de toekomst te benoemen en door inspiratiedagen te organiseren. Op de sites van de initiatiefnemers van de belofte zijn hiervoor veel creatieve en inhoudelijke werkvormen te vinden.

Een goed voornemen voor 2025? Wees een goed voorouder. Bent u dat al? Spoor dan iemand uit uw omgeving aan om ook een goed voorouder te worden. Dat begint met bewustwording. Dan helpt het tekenen van de belofte hierbij. Doe je mee?

De auteur schreef het boek ‘Organisaties in transitie’, verzorgt lezingen over de transitie en geluk, en was 8 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in Ede. Ook is Eric Leltz voorzitter van Stichting Sparkling Plastic.