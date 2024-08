Je hebt het hele jaar uitgekeken naar een heerlijke vakantie en dan gebeurt het: je wordt ziek. Dat kan een flinke domper zijn, zeker als je een groot deel van je vrije dagen ziek bent. Het liefst zou je je ziekmelden en op een later moment alsnog van je vakantie willen genieten. Maar kan dat ook of ben je naast je verziekte vakantie ook je vakantiedagen kwijt?

Het overkwam mijn man. Hoewel we al terug waren van 2 heerlijke vakantieweken in België, hoopte hij op nog een fijn weekje thuis met de kinderen. Helaas liep het anders. Terwijl wij nog op vakantie waren, was mijn moeder 80 geworden. Na thuiskomst zochten we haar op. Ze bleek snipverkouden, maar dat mocht de pret niet drukken. Dachten we. Helaas veranderde het weekje vrij voor mijn man in een week ziek op bed. Een onschuldige verkoudheid bleek corona en pakte wat minder onschuldig uit. Daar gingen zijn vakantiedagen. Of toch niet?

Wettelijk recht op vakantie

De wet regelt dat werknemers recht hebben op een minimaal aantal vakantiedagen. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. Die zijn ervoor bedoeld om rust te kunnen nemen na een periode van werk. De werkgever mag deze dagen niet van de werknemer afpakken voor een ander doel dan vakantie. Dat geldt ook als je ziek wordt tijdens je vakantie. Bij ziekte tijdens je vakantie heb je recht op ziektedagen en blijven je vakantiedagen staan. Deze kun je dan later alsnog opnemen.

Wat zegt de cao gemeenten (niet)?

Naast wettelijke vakantiedagen bestaan er ook bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen krijg je extra van je werkgever bovenop het wettelijk verlof. In de cao gemeenten gaat het om minimaal 57,6 uur per jaar. Werkgevers mogen deze dagen als de werknemer ziek is wél als vakantiedagen aanmerken, als daar schriftelijke afspraken over bestaan of als de werknemer ermee instemt (art. 7:637 lid 1 B.W.). De cao gemeenten bevat die afspraak niet. Als gemeenteambtenaar hoef je je dus geen zorgen te maken over verloren gegane vakantiedagen. Maar er gelden natuurlijk wel regels.

Meld je ziek en weer beter

Om te voorkomen dat je vakantiedagen ten koste gaan van ziektedagen, moet je je houden aan een aantal regels. Zo moet je je uiteraard ziek melden, net zoals je zou doen buiten je vakantie. Je werkgever kan vragen om een bevestiging van een arts, vooral als je in het buitenland ziek wordt. Check daarnaast altijd of je werkgever specifieke regels of procedures hanteert voor ziekmeldingen tijdens vakanties. En meld je natuurlijk ook weer beter zodra je niet meer ziek bent, zodat je vakantiedagen weer in kunnen gaan.

Tegoed

Mijn man hield zich netjes aan de regels en behield gewoon zijn vakantiedagen. Dat weekje vakantie, met of zonder leuke dingen met de kinderen, houdt hij dus nog tegoed. Ondertussen probeerde ik alle andere ballen van huishouden, werk en zorg voor man en kinderen, in de lucht te houden. Gelukkig is ook dat goed gekomen.

Hanneke Troost is sinds 2016 redacteur bij Ambtenarensalaris.nl, het online platform voor ambtenaren die alles willen weten over hun salaris en arbeidsvoorwaarden. Als redacteur houdt ze (gemeente)ambtenaren op de hoogte van het laatste cao-nieuws.