Onlangs heb ik mezelf helaas tijdelijk ziek moeten melden voor het raadslidmaatschap. Door een ongelukkige samenloop van persoonlijke omstandigheden en slaapproblemen werd me onder meer aangeraden even niet in de avonden te werken.

Omdat dit langer dan enkele weken zou duren besloot ik verlof aan te vragen. Mijn partij zou anders immers al die tijd een stem kwijt zijn.

Doktersverklaring

Dat verlof had echter wel veel voeten in de aarde. Je hebt daarvoor namelijk een doktersverklaring nodig. Op zich normaal natuurlijk, maar de vraag rijst welke dokter die verklaring moet geven. Veel huisartsen hebben sinds enige jaren het beleid dat zij geen doktersverklaringen afgeven om zo de vertrouwensband die nodig is tussen patiënt en behandelaar niet onder druk te zetten.

De Vereniging van Griffiers onderkent dit probleem, en geeft aan dat een bedrijfsarts een oplossing kan bieden. Het college van burgemeester en wethouders heeft immers de verplichting zorg te dragen voor een voorziening voor bedrijfsgeneeskundige zorg voor onder meer raadsleden. De bedrijfsarts van de gemeente is dan de logische gedachte: alleen, een raadslid is niet in dienst van de gemeente. Daarom valt deze dienstverlening soms niet onder het contract dat met de bedrijfsarts is afgesloten.

In mijn geval heeft onze griffier zich hard gemaakt voor het feit dat ik alsnog de verklaring van de gemeentelijke bedrijfsarts kon krijgen, iets wat eerst onmogelijk leek. Het kostte hem de nodige tijd, maar ik ben dankbaar dat hij me hierbij zo goed en ijverig heeft ondersteund.

Ziekteverlof is tijdelijk ontslag

Het ziekteverlof voor raadsleden is formeel overigens geen verlof: je wordt tijdelijk ontslagen. Om die reden kan er een nieuw vervangend lid worden benoemd. Anders zouden er immers meer raadsleden zijn dan de Gemeentewet toestaat. En als je wél raadslid zou blijven in de tussentijd, dan zou je ook alle rechten van een raadslid mogen uitoefenen.

Die vervallen echter door het tijdelijke ontslag. Zo kun je geen raadsvragen stellen, geen initiatiefvoorstellen, moties of amendementen indienen, niet deelnemen aan de beraadslagingen enzovoorts.

Dat geldt verplicht voor 16 weken, er is geen mogelijkheid om eerder terug te keren. Na die 16 weken herleeft het raadslidmaatschap van rechtswege, tenzij opnieuw tijdelijk ontslag wordt verleend. Ook dat is dan weer voor 16 weken, waarbij een raadslid maximaal driemaal tijdelijk ontslagen kan worden tijdens een raadsperiode.

De persoon die als jouw vervanger wordt aangewezen, is gedurende het ‘verlof’ volwaardig raadslid, met alle rechten die daarmee samenhangen. Na de 16 weken is deze persoon van rechtswege ontslagen.

Rechten bij tijdelijk ontslag

Het tijdelijk ontslagen raadslid heeft maar enkele rechten gedurende de periode dat hij aan de kant staat. Het (gedeeltelijke) behoud van enkele vergoedingen en ook de toegang tot informatie- en communicatievoorzieningen voor raadsleden, loopt door tijdens deze periode. Een eventuele tablet of computer, mailbox, softwarepakketten en dergelijke blijven dus ter beschikking staan van het tijdelijk ontslagen raadslid.

Ik hoop dat ik snel weer volwaardig raadslid mag zijn, maar terwijl ik aan volledig herstel werk, ben ik blij dat het raadswerk door mijn partij onverminderd kan worden doorgezet. Mét een goede vervanger.