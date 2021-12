De quote ‘Schepen liggen het veiligst in de haven… maar daar zijn ze niet voor gemaakt’ (J.A. Shedd) houdt mij in deze roerige periode enorm bezig. Kiezen wij voor de veilige weg of gaan we uit onszelf halen wat er in zit? Durven we daar besluiten over te nemen of laten we het gebeuren?

Stel je eens voor hoeveel organisaties te maken hebben met medewerkers die niet meer passen bij het bedrijf. En, waarschijnlijk als gevolg daarvan, al langere tijd minder goed functioneren. Houd die situatie nu eens tegen de huidige periode aan, waarin Corona een prima excuus lijkt om geen actie te ondernemen. Noch vanuit de medewerker, noch vanuit jou als werkgever. We blijven in de luwte van ‘de haven’ waardoor de situatie blijft bestaan, sterker nog, waardoor de situatie voor alle partijen er eerder slechter op wordt.

Dergelijke situaties roepen onrust op. Dat komt omdat er een mismatch ontstaat tussen de koers van de organisatie en de koers van de medewerker. Je zou ‘de koers’ ook uit kunnen leggen als drijfveren. Deze verschillen in drijfveren veroorzaken onrust en schreeuwen om aandacht.

Hoe zou het zijn om een passende oplossing te vinden voor beide partijen? Dat is nu precies waar mobiliteitsbegeleiding op gericht is. Het kan in de vorm van loopbaanbegeleiding, outplacement of het overnemen van een medewerker in een mobiliteitsdienstverband. Ook in deze roerige tijd, of juist in deze roerige tijd.

‘Even eagles need a push’

Bovenstaand gezegde duidt op het feit dat een adelaar haar jongeren op enig moment het laatste zetje moet geven om vanuit het nest te vallen. Direct daarna spreiden de jongeren hun vleugels en gaan ze zweven en stijgen ze op de thermiek. De sensatie van het stijgen wordt helaas vaak voorafgegaan door de angst voor het vallen. Als verantwoordelijk en betrokken werkgever, bevestig je de angst voor het vallen alleen maar meer wanneer je vanuit schijnbare compassie niets doet. Dan creëer je een schijnsituatie, die ervoor zorgt dat je later veel meer moeite moet doen om hier uit te komen.

Door de jaren heen heb ik samen met mijn collega’s honderden mensen begeleid in hun loopbaanstappen. Vrijwel allemaal hebben ze gemeen dat ze achteraf aangaven dat ze de push van hun werkgever of van de situatie nodig hadden om in beweging te komen. Misschien was deze push wel het grootste cadeau dat zij op dat moment van hun werkgever kregen.

Dit vraagt nogal wat van een goed werkgever. Hoe geef jij nu op een goed verzorgde wijze deze push? En wat kan goede loopbaan-, outplacementbegeleiding of een mobiliteitsdienstverband hieraan bijdragen? In het gratis webinar De ins en outs van het mobiliteitsdienstverband vertel ik meer over de mogelijkheden van een mobiliteitsdienstverband.