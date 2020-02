eRIC 2020: Gratis inschrijven geopend

eRIC | expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing Aanmelden

Twee dagen lang is eRIC hèt verbindingsplatform voor operationele hulpverleners, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. Om netwerken te smeden en zaken te doen; krachtig publiek-privaat partnerschap voor een veiliger Nederland. Schrijf je in als bezoeker.

Roep om veiligheid

De samenleving roept om slimme antwoorden op de veiligheidsdreigingen van de 21e eeuw. Radicalisering en terrorisme, klimaatverandering en extreem weer, industriële rampen, verkeerscalamiteiten, natuurbranden, infectieziekten, bescherming van vitale infrastructuren en cybercriminaliteit vormen een greep uit de uitdagingen die op het bordje van de veiligheidsregio’s en hun samenwerkingspartners liggen. Welke behoeften hebben de professionals in het veiligheidsdomein om hun taken goed te kunnen uitvoeren? En hoe kun je hen daarbij met jouw producten, innovaties en diensten faciliteren?

Innovatie

eRIC is een uniek interactief praktijkpodium om productinnovaties te presenteren en te demonstreren. Op het gebied van voertuigen, uitrusting, kleding, informatietechnologie, preventietechniek, opleiding, training en oefening. Uitvoerenden, leidinggevenden en inkopers van hulpverlenend Nederland zullen massaal acte de présence geven. Heb je als fabrikant of leverancier de missie om bij te dragen aan kennisbevordering en innovatie in de wereld van Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing, dan is eRIC voor jou ‘the place to be’.

112 Hulpdiensten

eRIC wordt door vele gezien als dé vakdagen voor hulpdiensten. Vele betrokkenen van bijvoorbeeld 112 en andere veiligheidsprofessionals zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Zet de datum in je agenda en registreer je als bezoeker!