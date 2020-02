Exposanten eRIC – Wat doet P&G Safety?

Overheidsinstanties mogen alleen maar werken met bedrijven die voldoen aan de streng gecertificeerde CIBV-richtlijnen. P&G Safety is één van die bedrijven. In de video controleren we een 5 kg Co2 brandblusser.

Bij P&G Safety weet je zeker dat je geen risico loopt. Zo zet P&G Safety een compleet registratiesysteem op poten. Dat maakt inzichtelijk welke maatregelen een bedrijf al heeft genomen, welke middelen er zijn aangeschaft, tegen welke investering en in hoeverre die kostenpost al afgeschreven is. Jaarlijkse inspectie van blusmiddelen, rookmelders, koolmonoxidemelders en nood- en vluchtwegverlichting. P&G Safety analyseert en adviseert een goed brandveiligheidsplan en levert de benodigde materialen, veelal uit eigen voorraad. Ook voor overheden is P&G Safety de ideale partij.