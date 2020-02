Door gebrek aan regelgeving en regie konden hulpdiensten niet in de praktijk met drones aan de slag. Maar het tij is gekeerd: heldere regelgeving en randvoorwaarden en een degelijke opleiding voor dronepiloten, geven brandweer, politie en andere veiligheidsprofessionals de ruimte om drones in te zetten ter ondersteuning van hun operationele processen.

Lees verder op de website van eRIC 2020