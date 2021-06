400 Rotterdammers helpen luchtkwaliteit meten

Foto: Jan van der Ploeg

Meer dan vierhonderd Rotterdammers gaan de gemeente helpen met het meten van de luchtkwaliteit in hun straat. De ‘Luchtclub’ is een zogenoemd ‘citizen science’-project waarbij inwoners twee jaar lang zelf de luchtkwaliteit meten en data aanleveren.

De gemeente hoopt door middel van de lokale metingen een completer beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Iedereen inwoner kan bijdragen aan data die voorheen alleen door experts en professionals gemeten werd. De meetdata wordt door de gemeente gebruikt als basis en brengt in kaart hoe Rotterdammers hun omgeving ervaren en wat zij belangrijk vinden.

Meetnetwerk

Inmiddels hebben zich meer dan vierhonderd inwoners aangemeld. Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid) is verrast over de grote belangstelling. ‘De metingen van de Luchtclub zijn een waardevolle aanvulling op ons meetnetwerk. Met de gegevens over luchtvervuiling die de leden van de Luchtclub voor ons meten, kunnen wij nog beter maatregelen nemen om de lucht in de stad schoner te maken’.

Lokale luchtkwaliteit

De Luchtclub is inmiddels afgetrapt. Deelnemers ontvangen een fijnstofsensor, die de gemeente in bruikleen geeft. De sensor moet bevestigd aan een object, zoals hek en reling, en aan de straatkant van een huis hangen. De hoeveelheid fijnstof in een bepaalde omgeving is live te zien op deze kaart van het RIVM en wordt in samenwerking met de Rotterdamse milieudienst DCMR geanalyseerd.

Via online meetings krijgen de inwoners uitleg over de werking van sensoren en het meten en verzamelen van data. Ook het belang van schone lucht en de meerwaarde van zelf meten worden uit de doeken gedaan. De kennis die inwoners opdoen over de luchtkwaliteit in een buurt, kan vervolgens worden gebruikt voor het bespreken van ideeën of om aandachtspunten aan te kaarten bij bijvoorbeeld gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden, aldus de gemeente.

Samen met inwoners

Rotterdam werkt, net als veel andere gemeenten, op verschillende manieren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Eerder zag al een zeventienpuntenplan het licht. De Luchtclub wordt onderdeel van het bestaande meetnetwerk waarmee de stad al vijftig jaar de luchtkwaliteit meet.

Ook in andere gemeenten worden inwoners ingezet bij het meten van de luchtkwaliteit. Zo reden een tijd geleden in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein ‘snuffelfietsen’ rond: deze tweewielers zijn voorzien van speciale kastjes met sensoren die de luchtkwaliteit meten. In Zwolle wordt ervaring opgedaan met burgers die naast luchtkwaliteit ook neerslag, verdamping, hitte en wind meten.