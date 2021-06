Dronten houdt inleveractie gestolen verkeersborden

Geen wapens of illegaal vuurwerk, maar verkeersborden: Dronten houdt een inzamelactie om de gemeentelijke eigendommen terug te krijgen. Inwoners die een bord terugbrengen, kunnen dit – nu nog – straffeloos doen.

Wegwijzers, verkeers- en straatnaamborden worden in Dronten regelmatig uit de openbare ruimte meegenomen. Met name studenten zouden de boosdoeners zijn. De gemeente kwam er door controles op brandveiligheid in studentenkamers achter dat veel studenten de borden thuis hebben hangen, zo schrijft Omroep Flevoland.

Straffeloos inleveren

De gemeente organiseert daarom nu in samenwerking met Aeres Hogeschool en studentenverenigingen een inleveractie gericht op studenten. Dronten biedt daarbij de mogelijkheid alle gemeentelijke eigendommen straffeloos terug te geven. Deze maand kunnen studenten de borden inleveren op verschillende locaties in de stad. Dinsdag is de tweede en tevens laatste mogelijkheid daartoe. ‘Iedereen kan van deze kans gebruikmaken en de spullen terugbrengen, zodat ze weer voor de juiste doeleinden kunnen worden gebruikt,’ zo roept de gemeente op.

Handhaving op komst

Als de eigendommen na de inleveractie nog worden aangetroffen in studentenwoningen, wordt er mogelijk gehandhaafd. Dat laat burgemeester Jean Paul Gebben aan de omroep weten. ‘Als we dan nog steeds borden ontdekken, kunnen we tegen de studenten zeggen: je hebt de gelegenheid gehad om ze in te leveren, en ze hangen hier nog. Dan gaan we kijken of er sprake is van een strafbaar feit en of we aangifte kunnen doen.’

Kosten voor gemeenten

Het wegnemen van verkeersborden is niet alleen gevaarlijk. Het kost gemeenten ook een hoop geld, vertelt een expert aan RTL Nieuws. In Nederland staan ongeveer zes miljoen verkeersborden buiten. Er zouden jaarlijks zo’n 10.000 exemplaren verdwijnen. Een bord kost volgens hem tussen de 75 en 100 euro. De kosten voor het plaatsen en het bevestigingsmateriaal komen daar nog bij. Het prijskaartje voor een bord loopt zo op tot 300 euro.