Buurtaanpak helpt om elektriciteitsnet uit te breiden

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds voller. In de komende jaren moet ongeveer één op de drie straten open om het netwerk te versterken en uit te breiden.

Om deze omvangrijke operatie efficiënt te laten verlopen, heeft het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) de ‘Handreiking Voorbereiding Buurtaanpak’ uitgebracht. Deze helpt gemeenten en netbeheerders om gezamenlijk aan de slag te gaan met de zogenaamde Buurtaanpak: een nieuwe, gecoördineerde manier van werken waarmee het laagspanningsnet buurt voor buurt toekomstbestendig wordt gemaakt.

Praktische hulpmiddelen

De handreiking bevat praktische hulpmiddelen en duidelijke procesafspraken over de samenwerking, werkstructuur en rolverdeling tussen gemeenten en netbeheerders. Hoewel de basisaanpak landelijk uniform is, kunnen regionale netbeheerders eigen middelen en richtlijnen inzetten om de samenwerking met lokale overheden te versterken. Zo vullen landelijke en regionale initiatieven elkaar aan. Volgens Rachel Marty, voorzitter van de Werkgroep Gebouwde Omgeving, markeert deze gezamenlijke aanpak een belangrijke mijlpaal, omdat het netbeheerders en gemeenten in staat stelt al in de beginfase goed overleg te voeren over de uitvoering.

Energietransitie

De Buurtaanpak is ontwikkeld omdat de verzwaring van het stroomnet essentieel is voor de energietransitie. De werkwijze zorgt ervoor dat werkzaamheden sneller, voorspelbaarder en met minder overlast kunnen worden uitgevoerd. Door integraal per buurt te plannen, kunnen netbeheerders in één keer de benodigde kabels, transformatorhuisjes en aansluitingen realiseren, in plaats van steeds losse projecten uit te voeren. Dat maakt werkzaamheden efficiënter en verlaagt de maatschappelijke kosten.

In veel regio’s zijn inmiddels de eerste projecten gestart; vanaf 2025 zullen tientallen nieuwe buurten worden aangepakt. De aanpak biedt voordelen voor zowel gemeenten als inwoners, doordat werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd en de energietransitie zichtbaar vorm krijgt in de leefomgeving. Gemeenten spelen een rol in de planning, vergunningverlening en communicatie met bewoners, terwijl netbeheerders verantwoordelijk zijn voor de technische uitvoering.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft het belang van deze gezamenlijke aanpak. Volgens beleidsadviseur Manouk Staal draagt de handreiking bij aan meer begrip tussen gemeenten en netbeheerders over de noodzaak en complexiteit van de versterkingsoperatie, waardoor besluitvorming en coördinatie beter op elkaar aansluiten.

