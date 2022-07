Hergebruikte straattegels in strijd tegen CO2-uitstoot

In de gemeente Amsterdam loopt een proef met het bestraten met hergebruikte tegels om te onderzoeken met welke soort bestrating je CO2-uitstoot het beste voorkomt. Ook op andere plekken wordt gewerkt met gerecyclede materialen, zoals in Leiden en Apeldoorn.

Amsterdam wil in 2025 in de hele stad hergebruikte bestratingsmaterialen gebruiken. Hiervoor gaan AMS Institute en TNO de komende tijd verschillende manieren van bestrating onder de loep nemen. Er wordt bijvoorbeeld bekeken wat de impact op het milieu is en welke winst je kunt behalen als je bepaalde materialen hergebruikt. Denk aan CO2-uitstoot, maar ook aan besparing van grondstoffen, watergebruik en vervuiling.

Gerecyclede tegels

In de proef is voor de bestrating gebruik gemaakt van hergebruikte tegels. In de straat is tachtig procent van de tegels gerecycled. Om een idee te geven: dat scheelt 130 ton aan CO2-uitstoot, wat neerkomt op het energieverbruik van zo’n 35 huishoudens in een jaar. Bij de productie van bouwmateriaal komt zeer veel van het broeikasgas CO2 vrij, aldus Amsterdam. ‘Door materialen opnieuw te gebruiken, kunnen we een deel van deze CO2-uitstoot voorkomen.’

Er wordt ook duurzaam materiaal, zoals elektrische vrachtwagens en asfalteermachines, onder de loep genomen. ‘We moeten CO2-uitstoot beperken, maar tegelijkertijd willen we ook bouwen aan de stad en moeten we wegen en straten aanleggen en repareren,’ aldus de gemeente. ‘Daarom experimenteren we met allerlei verschillende materialen bij bouwwerkzaamheden en groot onderhoud. En dan het liefst met hergebruikte materialen.’

Circulair sloopbeleid

Ook op andere plekken wordt gewerkt met gerecyclede materialen, of zijn er plannen om dit te doen. Bij bouwprojecten worden namelijk veel oude materialen weggegooid, die vaak nog goed bruikbaar zijn. De gemeente Leiden heeft sinds dit jaar een circulair sloopbeleid voor projecten waarbij de gemeente zelf opdrachtgever is. Materialen die vrijkomen bij slopen en het bouwklaar maken van andere bouwprojecten, binnen en buiten de gemeente, worden zo veel mogelijk hoogwaardig hergebruikt. Dat zorgt voor minder bouwafval en minder vraag naar nieuwe materialen. Ook draagt deze manier van werken bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Circulaire marktplaats

De gemeente Apeldoorn sloot zich aan bij een circulaire marktplaats voor materiaal uit de openbare ruimte. Op dit platform worden vanuit heel Nederland overgebleven materialen voor hergebruik aangeboden. Adriaan Hellemans, projectleider CityLoops: ‘bij de geplande renovatie van het Griffiersveld wordt 3000 m2 aan straatstenen opnieuw gebruikt. Deze zijn niet meer geschikt in hun huidige functie, maar we malen ze bijvoorbeeld fijn en hergebruiken ze als onderlaag onder de nieuwe straatstenen.’ Materialen die de gemeente niet opnieuw kan gebruiken, worden aangeboden op de circulaire marktplaats.