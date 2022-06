Hulptroepen voor inwoners die energietoeslag kunnen krijgen

Veel inwoners die mogelijk aanspraak kunnen maken op de energietoeslag hebben zich nog niet gemeld bij hun gemeente. Hoe zorgen lokale overheden ervoor dat inwoners de weg naar de toeslag beter of sneller weten te vinden?



Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) riep recent de hulp in van maatschappelijke organisaties om huishoudens met een laag inkomen te wijzen op de mogelijkheid een energietoeslag van 800 euro aan te vragen. Veel inwoners die hier mogelijk recht op hebben, blijken nog geen aanvraag te hebben ingediend.

Van inloopspreekuur tot coaches

Om huishoudens te bereiken, organiseren gemeenten verschillende soorten acties. Denk naast lokale voorlichtingscampagnes bijvoorbeeld aan inloopspreekuren om mensen te helpen bij de aanvraag. Maar ook aan energie- en budgetcoaches, die de energietoeslag en andere regelingen promoten.

Een kleine rondvraag bij gemeenten leverde een aantal praktijkvoorbeelden op. Daaruit blijkt dat gemeenten vooral proberen om de drempel te verlagen. Ook proberen ze inwoners op allerlei manieren hulp bij de aanvraag te bieden. Zo worden er hulppunten gefaciliteerd, zoals een dorpsloket, lokaal geldpunt of servicepunt.

Wethouder in video

De Limburgse gemeente Bergen maakt gebruik van een video om inwoners te informeren. In deze video vertelt wethouder Claudia Ponjee hoe je als inwoner de eenmalige energietoeslag kunt aanvragen.



Hulp op gemeentehuis

In de gemeente Maasdriel zitten drie dagen per week medewerkers klaar op het gemeentehuis om inwoners te helpen bij de aanvraag. Daarnaast verwijst de gemeente naar de Formulierenbrigade. Dat is een organisatie die kan helpen bij het invullen van formulieren voor inkomensondersteuning.

Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Vanaf nu kun je via onze website een afspraak maken met een aantal van onze medewerkers op het gemeentehuis in Kerkdriel. Kijk voor het maken van een afspraak en meer info op ➡️ https://t.co/8Rlyfi5wwW pic.twitter.com/NGY7wN3jJV — Gemeente Maasdriel (@Gem_Maasdriel) June 7, 2022

Vertel het anderen

Rotterdam verwijst ook naar instanties die kunnen helpen bij het invullen van de formulieren, zoals Vraagwijzer en Huis van de Wijk. Daarnaast doet de gemeente een appel op inwoners om het vooral door te vertellen aan anderen: ‘Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel hen er dan over. De gemeente Rotterdam wil dat zo veel mogelijk mensen, die recht hebben op de toeslag, deze ook echt ontvangen.’

Tijdens de ‘Week van het Extraatje010’, die de gemeente Rotterdam samen met het Netwerk Digitale inclusie in de maand mei organiseerde, konden Rotterdammers op locaties in de hele gemeente hulp krijgen bij de aanvraag.

Toolkit met hulpmiddelen

Het ministerie verspreidde een toolkit voorlichting energietoeslag, waar gemeenten gebruik van kunnen maken. In de toolkit zitten afbeeldingen die zijn te gebruiken voor social media en een flyer, waarbij tekst op maat kan worden ingevoegd. Hiermee kunnen gemeenten inwoners bijvoorbeeld direct verwijzen naar de website of het telefoonnummer waar de toeslag aangevraagd kan worden.

Ook een slim initiatief in de gemeente om inwoners te bereiken voor de aanvraag van de energietoeslag? Laat het hieronder weten.