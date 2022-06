Ministerie SZW: wijs op aanvraag energietoeslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept de hulp in van (maatschappelijke) organisaties om huishoudens met een laag inkomen te wijzen op de aanvraag van de energietoeslag van 800 euro. Veel inwoners die daar mogelijk recht op hebben en deze zelf moeten aanvragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente.

Het ministerie verspreidde vorige week een toolkit voorlichting energietoeslag onder meer onder brancheverenigingen, woningcorporaties, energieleveranciers, ouderenorganisaties en maatschappelijke partijen om hun achterban te informeren over de eenmalige energietoeslag. Het ministerie hoopt dat extra aandacht vanuit deze organisaties meer mensen ertoe zal bewegen de toeslag aan te vragen.

Extra voorlichting

De middelen kunnen ook gebruikt worden door gemeenten die extra voorlichting willen geven over de energietoeslag. Het is mogelijk om tekst op maat toevoegen aan de afbeeldingen voor social media en de flyer om inwoners te verwijzen naar website of het telefoonnummer van de gemeente. Zodat gemeenten hun inwoners gelijk naar de plek kunnen verwijzen waar de toeslag aangevraagd moet worden.

Energiecoaches

Dit alles bovenop de acties die gemeenten zelf al inzetten om huishoudens te bereiken. Naast eigen voorlichtingscampagnes zijn er bijvoorbeeld inloopspreekuren om mensen te helpen bij het doen van een aanvraag en zetten zij energiecoaches in die de energietoeslag en andere regelingen promoten.

Had je in januari een komen tot 120% van het sociaal minimuminkomen? Dan kun je eenmalig energietoeslag van €800 aanvragen bij @gempeelenmaas . Lees meer: https://t.co/A9Jb0tGfvX. Hulp nodig bij het indienen? Bel 077-3066666 of ga naar WegWijzer Vorkmeer of een dorpsinfoloket. pic.twitter.com/8auxOoeIyD — gemeente peelenmaas (@gempeelenmaas) June 8, 2022

Energietoeslag

De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau doen zelf een aanvraag bij de gemeente. De uitvoering van deze regeling verloopt van het begin af aan chaotisch en inwoners moesten er lang op wachten, wel is er inmiddels genoeg budget om de toeslag uit te keren.

Verdere ondersteuning

Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag maar wel in de problemen komen door gestegen kosten, hebben mogelijk recht op individuele bijzondere bijstand in hun gemeente. Ook is er andere ondersteuning, bijvoorbeeld via het Geldloket van de gemeente. Op de website Geldfit.nl/energie kunnen inwoners zien welke hulp er lokaal beschikbaar is en wat zij zelf kunnen doen.