Staatssecretaris: gebruik geen staalslakken bij speelplekken

Staatssecretaris Jansen van Milieu roept bedrijven ‘met klem’ op om geen staalslakken te gebruiken op plekken waar kinderen spelen. Bij kinderen bestaat de kans namelijk op hand-mondcontact bij het buitenspelen. Dit hand-mondcontact is nu niet in de normen voor het toepassen van staalslakken meegenomen.

De staatssecretaris kijkt naar de mogelijkheden om dit in de nabije toekomst te verbieden. Dit schrijft de staatssecretaris in een Kamerbrief.

Naar aanleiding van de berichtgeving van NOS en Nieuwsuur over het gebruik van staalslakken, heeft de staatssecretaris een grondig onderzoek aangekondigd naar wat er in het verleden is gebeurd. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de periode 2010-2017, waarin het ministerie volgens mediaberichten Tata Steel zou hebben geholpen bij de afzet van staalslakken, ondanks bekende milieurisico’s.

In de brief wordt verwezen naar al openbaar gemaakte documenten over staalslakken, die zijn gedeeld naar aanleiding van Woo-verzoeken. Omdat de berichtgeving een periode van ruim 15 jaar beslaat, is het opstellen van een volledige tijdlijn tijdrovend, maar de Kamer wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Aangescherpt beleid en aanvullende maatregelen

De staatssecretaris verwijst naar diverse maatregelen die zijn genomen om het gebruik van staalslakken te reguleren en milieuschade te voorkomen. In de brief schrijft Jansen dat toepassingen met staalslakken daar waar kinderen spelen, niet zouden mogen plaatsvinden. Bij kinderen bestaat de kans namelijk op hand-mondcontact bij het buitenspelen. Dit hand-mondcontact is momenteel niet in de normen voor het toepassen van staalslakken meegenomen. Hij kijkt daarom met hoge urgentie naar de mogelijkheden om dit in de nabije toekomst te verbieden. Tot die tijd roept Jansen toepassers met klem op om staalslakken niet te gebruiken op plekken waar kinderen spelen.

Per januari 2024 geldt een verplichting voor leveranciers om milieu-informatie te verstrekken bij levering van staalslakken. Vanaf 2026 wordt een meldplicht ingevoerd, zodat toezichthouders vooraf geïnformeerd zijn over toepassingen en kunnen ingrijpen als informatie ontbreekt.

Handreiking

De Kamer heeft verzocht om inzicht in alle locaties waar staalslakken zijn toegepast, maar een totaalbeeld is niet te geven omdat er geen registratieplicht was. Wel komt er een handreiking over hoe om te gaan met bestaande toepassingen. Ook wordt gewerkt aan alternatieve toepassingen en wordt de import en export van staalslakken in kaart gebracht.