Ook Raad van State schrapt zittingen

In verband met het coronavirus vinden er vanaf morgen tot en met in ieder geval 6 april geen zittingen plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak, met uitzondering van zeer urgente zaken. Vandaag is voorlopig de laatste reguliere zittingsdag.

Vanaf dinsdag 17 maart sluiten alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges in Nederland in ieder geval tot 6 april hun deuren. Zo ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Die roept betrokken partijen, zoals gemeenten die een zaak hebben lopen, op daarover geen contact op te nemen. Zodra er meer bekend is over de behandeling worden betrokkenen geïnformeerd.

Spoedbehandeling

Voor zaken waarin een beslissing van de rechter noodzakelijk is en uitstel niet mogelijk, kunnen tijdens deze periode wel zittingen worden gehouden. Uiteraard zonder publiek. Ook zaken over besluiten van de overheid in verband met de ‘coronacrisis’ kunnen zo urgent zijn dat een spoedbehandeling noodzakelijk is.

Afdeling advisering

De Raad van State werkt gedurende deze periode wel door. ‘Ook de Afdeling advisering zal haar wetgevingsadviserende taken zo goed mogelijk blijven uitoefenen de komende periode,’ meldt de RvS, ‘al zullen vergaderingen en overleggen tot het minimum worden beperkt’.